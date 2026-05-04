Andreana Čekić otvoreno je govorila o saradnji sa Grand produkcijom. Pevačica je svidelo se to nekome ili ne odlučila da bude iskrena, pa je otkrila da joj je sve bilo jasnije nakon što je ugovor sa Grandom istekao.

- Možda se nekome neće dopasti, ali ja moram da budem iskrena. U Grandu ti niko neće dati recept kako da budeš velika zvezda, jer se niko nije bavio nama onako kako sam ja očekivala i kako bih volela. Kako je to izgledalo? Pa od svirke do svirke i samo rad, red i disciplina. Ja sam dugo mislila da to tako treba, sve dok nisam počela samostalno da radim - ispričala je Andreana Čekić u podkastu "Zmajkast".

Prema njenim rečima, neke stvari su joj postale jasnije tek kad je izašla iz Grand produkcije.

- Tek tada sam shvatila koliko ti menadžeri u Grandu nisu želeli da mi napredujemo. Oni su isto zarađivali bili mi velike zvezde ili ne. Nisu oni radili po procentu, njihova zarada nije zavisila od cene naših nastupa. Bili su plaćeni fiksno po dogovorenom nastupu. Mislim da su baš i gledali da ne koštamo puno da bi mogli da radimo više i da bi svaki gazda mogao da nas plati. Sa ove tačke gledišta žao mi je što je to tako, jer su mnogi od nas isplivali tek kad se završio taj ugovor od devet godina - rekla je Čevićeva, koja je nedavno oduševila publiku izvedbom hita Lejdi Gage.

Tužila Grand

Andreana Čekić tužila je "Grand produkciju" pre dve godine. Pevačica je sada otkrila zbog čega je donela takvu odluku.

- Jeste, ali taj proces je započeo još pre dve ili čak tri godine, slagaću te. Nisam ja to dosad ni komentarisala, evo kod tebe prvi put. Još uvek je cela ta priča u procesu, ništa se još ne zna, malo se to nešto odlagalo, menjao sudija i tako neke stvari - započela je Andreana Čekić za Scandal i nastavila:

- Nikakve veze nema sa Sašom. To ima veze sa Jutjubom sa tim što sam i dalje, iako su stare pesme na mom novom kanalu, Grand još uvek uzima sto posto monetizaciju što nemaju prava, jer ja sam ta koja je uložila i u pesme, i u spotove.

- Ugovor je istekao. Naravno uzimali su tad, a uzimaju i sad što jednostavno ne može i svi se tu prave ludi i kao nešto taje - priča pevačica, pa otkriva da li je vodila razgovor sa Sašom Popovićem oko sporne situacije:

- Nisam, jer ja znam da je on neko ko se time nije bavio. On se bavio svojom emisijom iliti emisijama, i bavio se uključenjima i tim nekim delom priče. Ja znam da što se tiče tih tehničkih stvari, da jednostavno nemam šta da ga pitam, jer se čovek ne bavi time i ja ne bih da mu idem uopšte na živce i da mu dosađujem. Mislim tako je bilo i kažem ti nema on ništa sa tim, niti bi mogao da mi tu pomogne.

- Ako pričamo o ciframa, ne znam ja bih volela stvarno da imam uvid u analitiku konačno u životu i da vidimo koliko je to para zaista. To se malo menja, evo recimo sad ove godine nisu više te zarade i drugačiji je algoritam - rekla je za Skandal