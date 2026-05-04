Pevačica Jelena Gerbec čak je dva puta bila u braku sa muzičarem Vladom Đorđevićem, ali uprkos pokušajima, njihov odnos nije opstao.

Par se venčao 2016. godine, potom su se razveli i brzo nakon toga, pevačica je sa ćerkom otišla da živi kod roditelja.

Shvatila da voli bivšeg

Jelena je tada shvatila da i dalje ima emocije koje nisu nestale prema bivšem suprugu. Tada je donela odluku da treba da se pomire.

- Mi smo se viđali kada uzimam Sofiju i kada je odvodim kod njega. I onda sam ja malo krenula da potenciram da popijemo zajedno kafu, pa ajde da jedemo s njom… značiće njoj, pa ajde da je vodimo u igraonicu, znaš, kao da se priži. Kako je vreme odmicalo, meni je on počeo da nedostaje. I kao da sam počela da ga volim, da mi je teško. Ja sam počinjala da plačem, da patim što ja nisam sa njim. Prosto neverovatno. Znači, kako vreme ide, meni da im bude lakše, meni je sve teže i teže - ispričala je Gerbec.

Palo pomirenje

Jelena i Vlada su se pomirili 2020. godine, a već sledeće godine, postali su roditelji još jedne ćerke. Međutim, već posle samo dve godine, drugi put je stavila je tačku na brak.

Drugi razvod: Bože, hvala ti

Pevačica nije krila da tada sa mužem nije dobro funkcionisala. Naprotiv, priznala je da su čak spavali u odvojenim sobama.

- Muž i ja smo spavali u odvojenim sobama. Ja sam spavala sa decom u jednoj, a on je spavao u svojoj. Bože radim i ja, umorna sam, ali uzmi nekada decu, zameni me. Pusti da i ja malo odmorim i odspavam. Znaš da se malo uključi… Možda sada zalazim previše intimno, ali šta sada da radim, kada sam krenula da pričam – započela je pevačica priču za "Hype".

Potom, njeno ponašanje je dovelo muža do tačke pucanja.

- Kada sam krenula da budem ona stara, nadrndana žena, neispavana, tada me je muž tadašnji pozvao jedno veče i rekao mi da on više tako ne može. Da sam ja opet ovakva onakva… Ja sam samo ćutala i govorila u sebi: Bože hvala ti. Eto desilo to, on je pokrenuo, ja sam sutradan rekla već rekla ok - rekla je ona.

Razlog razvoda

Nije imala dlake na jeziku kada je reč o razlozima kraha ljubavi.

- Pravi razlog je zato što sam pukla sa živcima i nisam mogla to više da izdržim. Bilo mi je preteško, previše obaveza sam imala, sve je bilo maltene na meni. Ja sam navikla i da živim sama i možda je meni sve to smetalo. Ali jednostavno mi nije smetalo da podelim obavezu, da li sam ja tada očekivala previše ali eto ne mogu sada da uđem u njegovu glavu, ne mogu da pričam toliko a da se ne čuje druga strana - rekla je Jelena.

