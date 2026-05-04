Nada Obrić u nekoliko navrata se borila sa različitim vrstama kancera, a svaki je uspešno pobedila i izašla jača iz svega.

Pevačica je pre nekoliko godina otvoreno pričala o svojim borbama pred kamerama.

Njena najveća snaga dolazila je od podrške najbližih, a detalji lavovske bitke rasplakali su mnoge.

- Ja sam divno. Šta mi fali? Stvari koje su se meni izdešavale da sam preživela tri karcinoma na tri mesta, a jedan s drugim veze nema. To je tog momenta svest da li ideš ili ostaješ, borba je strašna pred tobom. Noći provodite u razgovoru sa sobom. Svakom čoveku preporučujem da je najstrašnije da padne. Naprotiv, ja kad sam saznala za dijagnozu, u ponedeljak saznajem, u četvrtak sam imala operaciju. Kad dođe noć i legneš sama sa sobom onda je frka u glavi. Tu su deca i kad vidiš koliko se deca bore da ne prihvate tu činjenicu, onda se u nekim momentima ne zna da li oni teše mene ili ja njih. Tu želju i rešenost da mi pomognu po svaku cenu u tim strašnim noćima kad mislite da ne možete više ne mogu da opišem... - počela je ona i dodala:

Posebno posle hemioterapija, ja sam spala na 45 kilograma. Nisam mogla da šetam, da hodam... Ja sam išla sama da ćerka ne vidi. Ista neverica, isti strah, ista ljutnja. Ista molba Bogu, sve je isto - pričala je Nada kroz suze.

Ipak, verovala je u doktore i to joj je pomoglo.

- U takvoj situaciji je najbitnije da ste u sigurnim rukama lekara. Deca su mene tako razmazila, shvatila sam kako sam odgojila sjajne ljude. Mirna ću da odem kad dođe vreme za to. Ja se još ne dam... Čovek mora da naše razlog da se bori. Neverovatno je kako čovek shvati koliko je život lep. Pronađite motiv zbog kojeg ćete se dići. Molim gledaoce da idu kod lekara čim primete da im nije dobro. Divno je ako vam kažu da vam nije ništa. Inat me je vodio kroz čitav život, ali onaj pozitivan. Život me nije mazio, ali sam uvek imala neki pozitivni inat - poručuje pevačica.