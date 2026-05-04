Voditeljka Anastasija Buđić ,nekadašnja članica grupe "Models" i uspešna manekenka, udala se u zatvoru. 

Ona je u velikoj ispovesti opisala kako je to izgledalo, ali brak nije dugo potrajao nakon što je njen partner izašao na slobodu. On je nastavio po starom, a ona to nije želela da toleriše.

Anastasija je sudbonosno "da" izgovorila svom tadašnjem izabraniku Ivanu u kazneno-popravnoj ustanovi u Sremskoj Mitrovici u februaru 2019. godine, gde je on služio kaznu zbog krijumčarenja nedozvoljenih supstanci.

Analizirajući svoje ranije emotivne izbore, istakla je koliko je presudno ceniti vlastitu vrednost:

„Strašno je što muškarci žene često shvate zdravo za gotovo. Mislim da sebe nisam volela na pravi način i da sam više ulagala u svoje partnere nego u sebe. Kad sam se preobratila i počela da ulažem u sebe digla sam se i karijerno i mentalno i psihički. Nisam se udala, ali imam stabilnu vezu od tri i po godine” - pričala je pre izvesnog vremena.

Prisećajući se romanse sa partnerom koji je lišen slobode nedugo nakon njihovog susreta, detaljno je opisala svoja tadašnja osećanja:

"Ljubav je bila velika, to je neobjašnjiv osećaj koji sam ja doživela"

„Moj bivši momak, a nakon toga i suprug je završio nažalost u zatvoru. Čitava Srbija zna. Jako brzo, nakon par dana našeg poznanstva, nisam znala za njegov život... Imao je pravne, zakonske probleme i morao da ode na odsluženje kazne. Skoro pet godina smo bili zajedno i tamo smo se i venčali. Ljubav je bila velika, to je neobjašnjiv osećaj koji sam ja doživela. U toj fazi svog života sam bila zasićena svega, on je bio tamo gde je bio i nije mogao da vara. Bilo mi je muka od ljubavnih igrica, haosa... Taj odnos koliko god da je bio turbulentan meni je odgovarao”.

Danas je poznata voditeljka, a u javnosti se Anastasija Buđić predstavila kao pevačica grupe Models i to je ono po čemu je svi pamte.  Foto: Printscreen Instagram

"Bila sam srećna, odrekla sam se karijere u tom trenutku"

Nažalost, izlazak na slobodu doneo je razočaranje, narušeno zdravlje i finansijski krah o kom je voditeljka bez ustručavanja priznala:

„Svašta sam doživljavala. Meni se sve drugarice smeju, ali svi su mi se vraćali. Čim je izaštao iz te institucije on je počeo po starom i razišli smo se... Bila je situacija takva da on preobrati svoj život... Slepo sam mu verovala. Bila sam srećna, odrekla sam se karijere u tom trenutku. To je bila čista ljubav, nisam žalila ni za čim. On tada ništa nije zarađivao, ja sam tada sve rasprodala što sam do tada zaradila i ne žalim zbog toga. Nije nam se dalo, kad sam to shvatila okrenula sam se i izgradila život od nule. Nikada ne bih to ponovila. Nakon te veze sam u amanet dobila probleme da sam na granici insulinske rezistencije i problema sa štitnom žlezdom, pa na mesečnom nivou dajem nekih 100 evra za suplemente kako bih bila nivelisana.” rekla je Anastasija jednom prilikom u emisiji ''Magazin In''.

Nakon razvoda prodala burmu i častila drugarice pićem

Kada je došlo do kraha ovog neobičnog braka, voditeljka se odlučila na jedan vrlo nekonvencionalan potez, objašnjavajući ga rečima: „Ja sam svoju burmu prodala i odvela društvo na piće. Onako da proslavimo. Kao šta ću sad sa ovim, bezveze je, odvela sam sve drugarice na piće da se proveselimo”.

