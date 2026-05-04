OVAKO IZGLEDA SOFIJIN AUTO NAKON SUDARA: Vozilo usmrtilo konja, nastala velika drama, a njen luksuzni džip se sada raspada (FOTO)
U javnosti je odjeknula vest o saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastradao konj, a u incidentu je učestvovalo vozilo u vlasništvu ćerke Željka Šašića i Sonje VuksanovićSofije Šašić.
Podsećamo, nemili događaj se odigrao na magistralnom putu u blizini Zlatibora početkom meseca.
Kako je Kurir već pisao, automobilom u trenutku nesreće nije upravljala ona, već vozač, koji je bio na putu iz Crne Gore gde je Sofija boravila u tom momentu.
Sada, ekipa Kurira je došla do fotografije automobila koji je izazvao nesreću.
Naime, vozačeva strana džipa je potpuno uništena, pa na osnovu ove ekskluzivne fotografije može se videti da incident nije bio ni najmanje naivan.
Nezgodna situacija
Kako je u izjavi za Kurir rekla Sofija, do tragedije je došlo iznenada, kada je na kolovoz istrčalo krdo konja. U takvim okolnostima, prema njenim rečima, sudar nije mogao biti izbegnut.
- Nažalost, tačno je da je moj auto bio u pitanju. Vozač ga je vozio za Beograd, jer sam ja ostala u Crnoj Gori. Tragedija sa konjem desila se onog momenta kada je krdo konja izašlo na magistralni put, a kako su mi rekli, to nije moglo da se izbegne. Slučaj je svakako predat nadležnim organima. Mnogo mi je žao što je došlo do toga i što je konj preminuo - rekla je ona.
Prema dostupinim informacijama, na putu se u tom trenutku nalazilo više konja, ali je samo jedan stradao od zadobijenih povreda usled siline udarca. Ovaj incident ponovo je otvorio pitanje bezbednosti na putevima u planinskim predelima, gde nije retkost da domaće ili divlje životinje izlaze na kolovoz.
Oglasili se iz policije
Podasetimo, iz policisjke uprave Užice smo nezvanično saznali sledeće:
- Nezgoda se dogodila u subotu 2. maja oko 22.45 časova. U nezgodi su učestvovali putničko vozilo i životinja. Vozač putničkog vozila se kretao iz pravca Nove Varoši ka Čajetini i nezgoda se dogodila u mestu Zlatibor.
Nakon nezgode konj je uginuo. Policija je obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Užicu, takođe Zoo-higijenu Zlatibor, veterinarskog inspektora i komunlanu miliciju. Šteta na vozilu postoji. Konj nije imao ušnu markicu, pa samim tim je vlasnik nepoznat - priča naš izvor.
