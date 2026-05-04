Majka Sofije Janjićijević se oglasila nakon što je njena ćerka ipak priznala da im je Dane iz Makedonije, pomagao. Sofija je priznala da je Dane finansirao njenu majku i otplaćivao joj kredit, nazivajući vezu 'eksperimentom'.Majka van sebeOvim povodom mediji su kontaktirali njenu majku Brankicu, ali ona nije bila raspoložena za razgovor. Vidno besna, kratko je odbrusila i "zarežala" preko telefona:

- Ne bih davala nikakve izjave, rekla sam vam već, nemojte me zvati uopšte! Rekla sam vam - ne interesuje me uopšte ništa, ništa, ništa, verujte mi. Ne želim više nikakvu izjavu da dajem, kraj, to je to - bilo je sve što je rekla pre nego što je prekinula poziv, prenosi "Pink".

"Bio mi je eksperikment"

Starleta je napokon priznala ono o čemu se spekulisalo - sedamdesetogodišnji Dane je finansirao njenu majku i otplaćivao joj kredit.

- Ja sam mu rekla da mama ima kredit, to je baš nešto sitno oko 200 eura mesečno, možda dve rate su ostale. Davala sam mu lažnu nadu, bio mi je eksperiment. Povredila sam svoju porodicu, jadni ljudi šta moraju sve da slušaju - priznala je Sofija.

Svesna sramote koju je priredila najmilijima i zabrinuta za majčino zdravlje, učesnica se javno pokajala pred milionskim auditorijumom:

- Ja sam mnogo provodila vreme sa majkom, nju sam najviše povredila. Krivo mi je što sam dovela majku u nezgodnu situaciju, gde se možda ona mene stidi. Žao mi je mnogo nje. Samo o njoj mislim. Žalim da joj se izvinim i da joj kažem da je volim najviše na svetu - izjavila je kroz suze.