Slušaj vest

Bojan Vasković, frontmen popularne muzičke grupe "Lexington" već mesecima oduševljava publiku brojnim koncertima u Sava Centru.

Ovako je izgledao kada je nekom prilikom gostovao na Kurir televiziji:

1/6 Vidi galeriju Bojan Vasković u emisiji na Kurir televiziji Foto: Printskrin Kurir TV

On je poznat po svojim toplim, ljubavnim baladama koje godinama unazad osvajaju srca, naročito nežnijeg pola.

Međutim, Boki nije sklon skandalima, već vodi prilično miran porodični život. Nedavno se pisalo i pričalo o tome da je izdvojio veliku sumu novca za nekretninu.

Budno oko našeg reportera ga je sada uslikalo u jednom opuštenom, skromnom izdanju, kada je uživao u prirodi.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao:

1/5 Vidi galeriju Bojan Vasković uživa u prirodi Foto: Kurir

Naime, frontmen Lexington Benda je u društvu svog kolege Miloša Radovanovića uživao na beogradskom jezeru, Adi Ciganliji.

Miloš i Boki, sedeli su u prijatnom društvu i osvežili se hladnim pićem. Pevači su bili sportski obučeni, verovatno su i planski otišli na izlet u prirodu, gde su sedeli u jednom lokalu iskoristivši tople majske dane.

Nakon velikog broja koncerata koje je Boki zajedno sa svojim bendom držao u proteklom periodu, došlo je vreme da odmori i opusti se sa dragim ljudima.

Iskeširao luks nekretninu

Ranije smo pisali da su Tea Tairović, Goran Vukošić, Rada Manojlović i Bojan Vasković postali su komšije.

Pre pet godina u naselju Voždovac, nedaleko od centra srpske prestonice, izgrađen je luksuzni stambeni kompleks, a cena kvadrata se kreće od 3.000 do 5.000 evra!

Evo kako taj kompleks izgleda:

1/7 Vidi galeriju Ovo je kompleks u kom živi Bojan Vasković s porodicom Foto: Kurir

Baš tu su poznate ličnosti odlučile da se skuće, pa slobodno možemo reći da je ovo novi estradni kvart, a kako smo čuli od njihovih anonimnih komšija, nisu samo pevači u ovom kompleksu. Tu žive i glumci i influenseri. Pevač Goran Vukošić, osim što ima stan, kupio je i lokal i otvorio kafić.

Bez najave ne može se ući u naselje

Kompleks je opasan kapijama i potrebna je najava i dozvola stanara kako bi neko ušao u naselje. Obezbeđenje i kamere rade 24 sata, tako da je možda upravo to razlog što su javne ličnosti odlučile da se ovde sklone od paparaca i pogleda javnosti. Zgrade imaju do 18 spratova.Nedavno smo posetili ovaj kraj i iskoristili priliku da zaposlene u radnjama u sklopu ovog kompleksa pitamo o njihovim poznatim komšijama.

Porodični problemi

Nakon rođenja trećeg deteta, Boki i njegova supruga su prošli kroz pravu dramu jer je beba morala na operaciju srca malo posle porođaja, a Vaskovići su sve pregurali uz veliku ljubav i uzajamnu podršku.

Ovo su on i njegova supruga:

1/6 Vidi galeriju Aleksandra i Bojan Vasković Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Printskrin

- Na sredini trudnoće u sklopu redovnih pregleda ustanovljeno je da naša beba ima urođenu srčanu manu koja će morati da bude hirurški korigovana u prvim nedeljama bebinog života. Suočavanje sa tim saznanjem bilo je samo po sebi traumatično, ali odlučili smo da damo šansu životu, te sam nastavila trudnoću trudeći se da je nosim sa radošću i verom u najpozitivniji mogući ishod – rekla je svojevremeno Aleksandra za domaće medije.

BONUS video: