Starleta Maja Marinković jedna je od rijaliti učesnica koja je imala najviše partnera tokom boravka u rijaliiju. Ona je jedna od najpopularnijih rijaliti takmičara, a popularnost je stekla prvenstveno zbog svojih veoma dinamičnih i nestabilnih ljubavnih romansi. Jedan od njenih najturbulentnijih odnosa bio je onaj sa Filipom Carem, kojem se konstantno vraćala.

Njihova veza obilovala je javnim fizičkim obračunima i prepirkama, a jedan od najviralnijih i najbrutalnijih sukoba dogodio se kada ju je Car optužio da mu je tokom intimnog odnosa prenela bakteriju.

Njeno zdravstveno stanje bilo narušeno iz drugih razloga:

- To nije istina. Ja sam imala pad imuniteta. Tri dana problem - branila se Maja.

Ipak, Car nije prestajao sa iznošenjem šokantnih detalja:

- Polnu bakteriju sam izlečio antibioticima, kremama i čajevima. Ali od vojske i od svega imam bakteriju Maje Marinković - nastavljao je Car svojevremeno.

- Ti se služiš lažima - nije odustajala Maja.

Maja zahtevala da Car ne bude sa njom u rijalitiju ove sezone

Kako je kao jedan od uslova za ulazak u rijaliti Maja Marinković zahtevala da Filip Car ne bude deo ove sezone, on je priznao, da je sve to znao.

- Naravno da sam znao i bio sam upućen u to još pre nego što je to potpisano. Idejni tvorac svega je Filip Car uvek i oni su svi negde moji učenici, što se tiče bilo čega u rijalitiju. Ja dok nisam došao u rijaliti, manje više 90 odsto tih ljudi nije znalo gde je levo. Ja sam njoj rekao iz šale: "Ako budem išao u rijaliti, tražiću u ugovoru da ti ne budeš učesnik." A ona meni:"Jel? Ti bi meni uskratio novac? Rekao sam joj da se šalim i da neću ulaziti u rijaliti. Premala je moja ćerkica još da ja budem deset meseci odsutan od nje. Znao sam svakako da neću ući u "Elitu 9" zato što tek su se počele raščišćavati stvari s Aleksandrom. Znači, nisam ni uspostavio dobar odnos s njom da bi se mogao upustiti da odem na, na duži period negdje. Otac mi je bio tada sveže operisan i nije situacija sa njim bila dobra. Tako da ja sam svakako znao da ja neću biti učesnik devetke. I ona je znala, ali ipak je htela da se ogradi, da stavi mene u ugovor. Jel znaš zašto? Ona ti je to stavila samo zato što se boji. Ona ne može mene gledati pored neke druge devojke, jer žena je polupana totalno. Ona je ionako ljubomorna na sve, na sve žene i na sve muškarce.

Maja Marinković i Filip su imali turbulentan i buran odnos, završili su i na sudu, jer ga je Maja optužila za nasilje, a Car je otkrio u kojoj fazi je sada sve to na sudu.

- Ona i njen otac funkcionišu po tom principu da ljudi jednostavno gledaju da se okoriste o svakoga. Oni traže, njuškaju, traže partnere za nju, traže priliku za ulazak u rijaliti priču. I onda kad im nešto, znaš, jer njen otac je jako dobro znao gde je ona. Kad se to završi, kad druga strana više to ne želi ili ne može da istrpi e ondamoraš snosit neke određene konsekvence tog odnosa. Čovek prosto od nje ne može da funkcioniše, diše, živi, a kamoli da se od nje skloni. Ja sam snosio posledice da je ona sve informacije iz mog telefona izvukla. Ja dok sam spavao, ona je ušla. Imao sam taj drugi telefon koji inače ne nosim, koji mi bude kući koji mi je samo za TikTok. Kako u tom momentu nisam bio dobar sa porodicom jer je porodica bila ljuta na mene što sam uopšte sa njom i u tim trenucima nisam ni živeo kući. Jednostavno sam uzeo sve svoje stvari koje su mi bile najbitnije i najpotrebnije, tako i taj telefon. Imam taj klip crno na belo gde ona kaže da sam joj ja dao, a onda da se sama zaletela. Demantovala je sebe. Ona je uzela moj telefon i izvukla je gospođa neke klipove koje sam imao kompromitujuće, dopisivanja s ovom, onom curom. Sve što je mogla da nađe je našla, prebacila lepo sebi, sa svog telefona prebacila toj svojoj drugarici iz Zagreba. Žacnula je Aleksandru tim nekim sadržajem koji je našla u telefonu. Aleksandra kad je napala na mene, onda se i ona priključila i onda je odjedanput krenula i ona s optužbama. Kad sam ja krenuo raskrinkavati nju, ona ti je lepo svog oca pod ruku u policiju, na Viši sud. Tamo su tražili ne znam kakve odštete. Uglavnom, sve im je palo kao neosnovano. Nijedan dokaz nisu imali. Ja sam priložio mom advokatu neke stvari , a to je da je ona razbijala moj auto, sat, stan, da mi je veliku financijsku štetu nanela. U snimku se vidi da se ja skrivam iza vrata, da ona lupa na vrata gde ona priznaje da je napravila problem - rekao je on