Pevač koji se proslavio učešćem u takmičenju "Zvezde Granda", Milan Dinčić Dinča u naselju Crna Trava ima porodičnu kuću u koju redovno ide.

Osim toga, poznato je da pevač svaki slobodan trenutak bira da provede sa svojim dragim ljudima, a sad je jasno da jako voli i srpske specijalitete.

Kuća na reci

Naime, pevač je sa svojim pratiocima na mrežama podelio kako izgleda jedan njegov dan u prirodi, pokazavši svima gde je i kako se hrani.

On je i ranije pričao o svojoj kući na reci.

- Svi naši prijatelji vole da dođu na reku. I dok je bila vanredna situacija, kućica na reci je bila spas. Tu smo mogli da zaboravimo na karantin i da pronađemo svoj neki mir. Kada nam dođu prijatelji, obično ih zanima zašto toliko volim da pecam pa im pokazujem pribor, ribe, neki se i okupaju u Savi, oni hrabriji.

On je uživao uz meze i domaću rakiju. Uslikao je i supu od fazana, kao i gulaš, ali i pihtije, voljeni specijalitet među Srbima.

Kuvana jaja, sir, ajvar i suhomesnati proizvodi našli su se na dasci sa posluženjem.

Voli da kuva

Pevač ne krije koliko voli da priprema hranu, a jednom prilikom je o tome i pričao, istakavši da supruga ne jede mnogo.

- Klopu vazda pravim, to mi nikad nije teško. Jelena to što ja spremam i ne jede puno. Radim to više iz hobija a nekako i volim tu laganiju hranu, nešto na biljnoj bazi da spremam – priznao je pevač ranije za "Grand".

Oaza mira u slobodno vreme

Na obali Save na nadmorskoj visini od 1340 metara, u planinskom naselju Crna Trava, podigao je malu kuću u kojoj porodica najradije provodi slobodne trenutke. Kao veoma posvećen otac, Dinča često sa suprugom vodi decu u prirodu. Iako mališani tamo borave uglavnom kada su vremenski uslovi povoljni, pevač svoj splav posećuje tokom cele godine.

- Meni svakako ne smeta ni kiša, a ni sunce, kada sam pored vode. Šalu na stranu, zaista sam splav napravio tako da mogu veći deo godine da provedem tamo i uživam u pecanju. E sada, dok su deca mala, svakako to nije izvodljivo jer oni imaju svoje potrebe, pa idemo ređe, ali nadam se da će se i to promeniti.

Svakako lepo vreme iskoristimo da odemo da uživamo, Vukan je povukao na mene i obožava da peca, dok Jelena radije uživa u sunčanju - govorio je jednom prilikom za Blic Dinča i dodao:

Imaju privatni biznis

Milan Dinčić Dinča i njegova supruga Jelena pre nekoliko godina pokrenuli su privatni biznis u naselju u kome žive. Oni su nedavno otkrili kako se snalaze sa radom u vrtiću koji poseduju.

Dinča je u poslu zadužen za nabavke i popravke, dok njegova supruga vodi i organizuje posao.

- U početku je ovo bio porodični posao, sada je velika ljubav. Jelena je stalno prisutna vodi ceo posao, ona je i direktor i menadžer. Moj posao je da završim sve izvan, nabavka, ako ima nešto da se poravi, da pozovem majstore, kao domar na primer - rekao je Dinča za "Grand".

- Lepo je, svakako su tu deca svaki dan, atmosfera je lepa i mogu da kažem da sam se podmladio radeći ovde.

Jelena je pre nekoliko godina napustila voditeljski posao i u potpunosti se posvetila biznisu koji vodi sa mužem.

- On kao umetnik dugo nije bio prijavljen i ja kada sam otvorila firmu rekla sam: "Zašto te ne bih prijavila...". Ovo je velika ustanova, uvek se desi nešto, te ne radi brava, sijalica, ima nešto da se popravi i napravi. Došli smo na ideju da on bude naš saradnik. Sve zna da radi, ja sam tu oko organizacije, a on sve sprovede - rekla je Jelena svojevremeno za Blic.

