Minhen je u petak, 1. maja, bio u znaku dobre muzike, emocija i nostalgije, zahvaljujući velikom koncertu folk zvezde Halida Muslimovića, koji je još jednom pokazao zašto decenijama važi za jednog od najvoljenijih izvođača na ovim prostorima.

Publika iz dijaspore, ali i gosti iz regiona, pevali su uglas hitove koji su obeležili generacije. Halid je na sceni bio siguran, raspoložen i uigran sa svojim bendom, a posebnu energiju koncertu dao je i bubnjar Našir Nasko Budimlić, koji nastupa sa Halidom, ali je široj publici poznat i kao član legendarne rok grupe "Divlje jagode". Njegov snažan ritam dao je dodatnu dinamiku koncertu koja je spajala različite muzičke senzibilitete.

Foto: Privatna arhiva

Publika u Minhenu nije krila oduševljenje, ređali su se aplauzi, povici i zajedničko pevanje, a mnogi su istakli da ovakva energija retko gde može da se doživi. Koncert je bio svojevrsno putovanje kroz vreme, podsetnik na pesme koje su obeležile ljubavi, rastanke i najlepše životne trenutke. Pevač je još jednom pokazao da njegova muzika nema rok trajanja, kao i da ume da napravi blisku vezu sa publikom, bez obzira na kilometre koji ih dele od zavičaja.

Po završetku koncerta, Halid je sumirao utiske sa svog muzičkog prvomajskog uranka:

- Koncert je bio pun emocija, dobre energije i još bolje muzike. Hvala na dolasku, osmesima, pesmi i podršci, bez naroda ovo ne bi bilo isto. Veliko hvala svima koji su doprineli da ovaj događaj bude na vrhunskom nivou. Sledeći put biće još jače i još veselije.

Foto: Privatna arhiva

Nema sumnje da će se ovaj nastup dugo prepričavati, a Halid već nastavlja u istom ritmu. Već 16. maja očekuje ga veliki koncert u rodnom Prijedoru, na gradskom trgu, povodom Dana grada, dok će kruna ove godine biti spektakl „Mene je učilo vrijeme“ u Plavoj dvorani Sava centra, 12. novembra, na isti datum kada je i prošle godine održao koncert koji je ostao duboko urezan u srca publike.

