Slušaj vest

Dado Glišić ranijih godina bio je jedan od omiljenih pevača. On je objavio pet studijskih albuma a jedne od najpoznatijih pesama su mu Adriana, Sto bespuća, Budi svačija, Čija li si?, Dišem al’ nisam živ, Dobar i lud, Dođi…, Kopija, Neponovljiva i Ostaviću ruže.

Pevač se u jednom trenutku potpuno povukao i bukvalno nestao sa scene, a ekipa Kurira uslikala ga je večeras na jednom događaju u Beogradu. Vidno mršav i neraspoložen za izjave, Dado se pojavio sa kačketom i tamnim naočarima u potpuno opuštenom izdanju. I ako je proslava u jednom luksuznom restoranu i gotovo svi dolaze doterani, pevač je došao na slavlje kao da je krenuo do prodavnice.

Starleta ga optužila za nasilje

Podsetimo, Zerina Hećo je pre nekoliko godina optužila Glišića da ju je godinu i po dana fizički zlostavljao, kao i da je zbog navodnog nasilja imala spontani pobačaj i da je izgubila bebu, kao i da ju je bivši dečko često snimao dok ju je tukao, ali i da ju je danima ostavljao zaključanu u stanu. S druge strane, pevač je negirao sve njene navode i istakao da bosanska starleta nikada nije nosila njegovo dete.

- Znam za Zerinin pobačaj, ali to se desilo mnogo nakon našeg raskida i nema nikakve veze sa mnom. Dete nije moje i to je lako uvideti prema tome kad smo raskinuli, a kad se desio pobačaj. Što se tiče medicinskih detalja i dokumentacije povodom tog događaja, s tim nikada nisam bio upoznat jer se sve dogodilo kada već dugo nismo bili u vezi - rekao je tada Dado za medije.

1/5 Vidi galeriju Dado Glišić Foto: Kurir, Printscreen/Exkluziv TV Prva

Osim ovog skandala, Zerina je objavila i Dadove mejlove u kojima je on nagovara da se javno izvini zbog stvari koje rekla o njihovoj vezi, pa i između ostalog da ju je fizički i psihički maltretirao. Pevač joj je tada pripretio i da će je prijaviti policiji zbog stvari koje je izrekla, što je i uradio, pa je tako na svom Instagramu objavio fotografiju dokumenta koji pokazuje da je podneo tužbu protiv nekadašnje zadrugarke, s kojom se kasnije pomirio pa joj je čak i napisao pesmu. Međutim, ljubav je ipak u jednom trenutku pukla.

Dado Glisic u javnosti nakon dužeg vremena neraspoložen za izjave Izvor: Kurir

Otvoreno govorio o porocima

Inače, Dado je ranije otvoreno govorio o svojoj borbi sa zavisnošću.

U periodu od 2002. do 2008. borio se sa zavisnošću od narkotika, te se 2007. potpuno povukao. On se i danas bavi muzikom, ali se ne eksponira previše, a aktivan je i na društvenim mrežama.

- Istina je da je iza mene teška životna borba iz koje sam, uz Božju pomoć, izašao kao pobednik. Bio sam mlad i prilično razočaran u svemu što nam se dešavalo. Nije sramota pasti, sramota je ne ustati - izjavio je Glišić u jednom od intervjua, podsećajući na svoju snagu i odlučnost da prevaziđe izazove.

Kurir.rs