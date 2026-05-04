Bivšeg manekena Vladimira Cvetkovića Cveleta mnogi pamte kao prvog i skoro jedinog poznatog dečka folk-zvezde Svetlane Cece Ražnatović, kojeg je nakon smrti supruga Željka predstavila javnosti.

Cvele i Ceca su se zabavljali šest meseci, nisu se skrivali. Veza im je pukla 2010. godine, a tada su maneken i folk-diva medijima ispričali da su ih razdvojile razlike u karakterima.

Nakon veze sa Cecom, Cvele se povukao iz medija, ali je na društvenim mrežama često objavljivao slike sa putovanja širom sveta. Danas smo ga uslikali na jednom gradskom događaju, gde je došao sa devojkom za koju se šuška da mu je partnerka.

Vladimir se dosta promenio od 2010. godine, a ono što nam je prvo zapalo za oko je da je Cvetković modernu frizuru zamenio šišanjem na nulu, ali je očigledno da i dalje vežba i vodi računa o svom fizičkom izgledu.

Bivši dečko Cece Raznatovic nakon mnogo vremena u javnosti sa nepoznatom djevojkom

Ceci predložio da se iseli iz vile na Dedinju

Ceca Ražnatović jednom prilikom je govorila o tome kako joj je 2010. godine dečko predložio da proda kuću jer je nerentabilna i da ima ogromne troškove, a da se njih dvoje presele u manju stambenu jedinicu. Reč je o manekenu Vladimiru Cvetkoviću.

– Rekao mi je, jako su ti veliki troškovi za održavanje, kao da on plaća i kaže, da se mi preselimo u manju stambenu jedinicu, ja rekoh: "Ma šta kažeš, mislim da ti je to odlična ideja". Mislim se prijatelju, ti računaš moje troškove, mani me se, niti ti to plaćaš, eto, toliko je i ostao – rekla je ona, složivši se sa Robertom da Novosađani imaju takve ideje, time otkrivši da je reč o Vladimiru, sa kojim je upravo i bila u ljubavi u to vreme, 2010. godine.

