Katarina Lazić, inače supruga popularog pevača Darka Lazića pričala je otvoreno o tome u čemu je njen suprug pronašao utehu nakon smrti brata Dragana Lazića.

Ona se ovom prilikom dotakla i pevačevih bivših partnerki, Ane Sević i Marine Gagić, ali i otkrila sa kojom se bolje slaže.

"Mogla bih da živim i da mi on nije muž"

Katarina je otkrila da ne živi na račun svog supruga, ali objasnila i kako se upoznala sa Lazićem.

- Mogla bih da živim od svog posla i da mi nije suprug Darko Lazić. Darka sam inače upoznala preko sestre. Radili su zajedno i tako se sve desilo. On je moja najveća ljubav, to je tačno - prinznala je ona.

Potom je istakla da se kaje što su ona i Darko ranije raskidali pre njegovog venčanja sa Anom Sević.

- Kajem se. Nikada nisam ni htela da prekinem taj odnos. On je bio taj koji je insistirao na tome - iskrena je.

"Plakala sam zbog njega..."

Ne krije koliko joj je taj raskid teško pao.

- Jesam. Pogotovo tada kada je prekinuo odnos, a ja nisam bila za to, ali dobro. Sve je došlo na svoje. Bio je na početku karijere, smatrao je da nije vreme da se uozbilji. Bio je mlad - rekla je Katarina.

Zatim, Lazićka se osvrnula na udes koji je njen suprug imao, objasnivši da nije mislila da će imati posledice.

- Nisam, jer su povrede koje sam imala bile male. Vernica sam, verujem u Boga i molila sam Boga da čuva Darka zbog njegove brze vožnje - priča Katarina i dodaje da je uvek verovala u njega da će se promeniti.

"Darku treba stručna pomoć"

Katarina u razgovoru za Blic objašnjava da Darku nisu prolazile crne misli nakon gubitka brata.

- Nisu, to je moja procena. Nije čak hteo ni da odustane od muzike, koliko god mu je bilo teško da peva. Nije hteo da odustane od pevanja što zbog svoje porodice, što zbog muzike - zaključila je.

Onda, osvrnula se na to da je savetovala muža da potraži stručnu pomoć.

- Jesam, jer ova situacija je bila teška za sve nas, za njega pogotovo i rekla sam mu da, ako će mu biti lakše, da razgovara sa nekim. Nije našao tu pomoć, ali je našao veru u crkvi i manastirima, razgovarao je sa sveštenim licima i tako mu je lakše.

"Darkovu decu ne doživljavam kao svoju"

Katarina objašnjava da je bliža sa Anom Sević, nego sa Marinom Gagić i počinje priču o tome na koji način doživljava decu svog supruga.

- Ne, doživljavam ih kao decu nekog meni bliskog. Kao da su na primer deca moje sestre, ali ne kao i da su moja deca.

Pomenula je i Barvaru Bobak istakavši da misli da joj Darko nije pomogao u krarijeri.

O prevari

O bivšem suprugu nije želela da govori mnogo, te je samo objasnila da ga nije srela od razvoda, ali je pomenula i prevaru.

Na pitanje da li je ikad prevarila bivšeg sa Lazićem, rekla je sledeće:

- Nisam. Nisam želela odmah ni dete sa Darkom. Dobila sam ga onda kada smo to želeli. Mislila sam da treba malo da budemo u vezi, da budemo sami, pa da onda dobijemo dete - objašnjava.

Na kraju, priznaje da je suprugu proveravala telefon, ali da nije našla, kako kaže, ništa posebno, priznavši, da se njemu devojke udvaraju iako je u braku.

- Da, mislim takođe i da današnjim devojkama to ne smeta. Nažalost - zaključila je ona u tom razgovoru.

