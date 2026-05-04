Iva Bojanović i Jovan Joca Stefanović već neko vreme uživaju u bračnom životu, a venčanje se dogodilo u intimnom krugu najuže porodice i prijatelja.

Pevač je večeras bio gost na rođendanu doktorke Tanje Radenkov Medenice gde ga je ekipa Kurira srela.

"Ja sam tu da klimnem glavom"

Par sada čeka dete, a Joca nam je otkrio kako teku pripreme za porođaj i kako se on i buduća mama osećaju.

- Iva je super, ona je ozbiljan car. Njoj je ovo treća trudnoća, meni prva. Mi joj stalno govorimo da leži i odmara, ali ona ne može da miruje. Ipak, sada mora da uspori. Porodiće se u Narodnom frontu. Pripremamo sobu za bebu, kupujemo krevetac... Sve radimo polako i normalno. Ne jurimo brendove i luksuz, najvažnije nam je da dete bude zdravo i da ima srećno detinjstvo - rekao je Joca.

Potom, na pitanje o kupovini krevecu rekao je:

- Ja sam tu samo da klimnem glavom i kažem "može, kupi"- ističe pevač dokazavši da veruje volji svoje supruge.

Plaši ga samo jedno

Stefanović ističe da ga ne hvata panika, već je spreman za novo poglavlje života koje je pred njima.

- Uopšte me ne hvata panika, baš se radujem i jedva čekam. Spremam se da ne spavam, to znam sigurno. Jedino me malo plaši menjanje pelena, ali verujem da će i to brzo ući u rutinu. Taj prvi susret, malo mi je nepoznanica - istakao je.

Udala se iz inata

Pevačica je nedavno iznenadila je javnost otvorenim priznanjem o detaljima iz svoje emotivne prošlosti.

Bez ulepšavanja je otkrila da je odluku o braku donela iz revolta prema bivšem partneru, koji je u međuvremenu završio u zatvoru, a po njegovom izlasku ona je već bila udata.

- Bila sam jako zaljubljena i mnogo sam volela tog dečka, to mi je bila prva ljubav i ostavio me je zbog drugarice moje. Nije bio jedno vreme tu bio je sa druge ge strane i tako kad je on izašao, ja sam rekla eto došlo je mojih pet minuta, ja se udajem. On nije verovao, nisam verovala ni ja - rekla je.

"Joca je prihvatio moju decu"

Iva je u prvom braku dobila decu, koju je Joca prihvatio, o čemu je otvoreno govorila.

- To je prelepo čuti i prelepo doživeti. Zaista ih jeste prihvatio kao svoju decu i oni su njega jako zavoleli, tako da je ljubav obostrana. Ostala sam sama 2011. godine, sad je 2025. Da, bilo je teško, ali sam napomenula da kad nešto moraš izgubiš osećaj da je nešto teško, kad nešto moraš, to je to - ispričala je ranije za Hype.

Muž je prevario s najboljom drugaricom

Iva iza sebe ima brak u kom je dobila dvoje dece, a koji je okončala zbog prevare. Iva je svojevremeno ispričala da je bivši muž varao sa najboljom drugaricom i to dok je bila u drugom stanju.

- Suprug me je prevario dok sam bila u drugom stanju. Verujem da nisam jedina žena koja je prevarena, a da je bila u drugom stanju, razlika između mene i tih žena je možda samo to što sam se ja lično suočila sa tim. Ne bih zalazila u detalje, reći ću samo da mi je bila jedna od najboljih drugarica - rekla je Iva tada, pa je dodala:

- Tačno, moja najbolja drugarica je bila sa mojim suprugom i to se desilo u mom stanu. Ne bih o tim detaljima, jer sam ja tada bila trudna, a pre samo par meseci, ja tu devojku nisam videla 15 godina, evo koliko moja ćerka sada ima godina, bila sam ispred zgrade, ja vidim u taksiju, plava devojka trudna prolazi, prošla je pored mene i moje dece, u tom momentu je ona trudna, prošla je pored osobe, koja je dete nosila dok je ona bila sa mojim mužem - ispričala je pevačica svojevremeno za "Hype".

