Stanija Dobrojević sva u belom uhvatila se za glavu

Slušaj vest

Stanija Dobrojević kada provodi vreme u Srbiji, a da nije u rijalitiju živi u svom stanu u Rumi. Kako je i sama isticala u pitanju je penthaus od 120 kvadrata, međutim, sada su se pojavile nove informacije o njenoj nekretnini.

Njen bivši partner Asmin Durdžić otkrio je da Stanija ima stan od 90 kvadrata i da to nije nikakav penthaus već golubarnik.

Marko Janjušević Janjuš i Ivan Marinković, u razgovoru sa robotom Tošom, komentarisali su ovu nekretninu i nisu štedeli reči.

- Da li si video taj Stanijin penthaus? - pitao je Ivan Janjuša.

- Kaže Asmin da ima 90 kvadrata, da joj je čovek koji je prodavao rekao da ima 120, a zapravo ima 90 i nije penthaus - rekao je Janjuš.

Ivan Marinković se na to nadovezao kroz smeh.

- Ona misli da je to penthaus jer je na poslednjem spratu - dobacio je.

Robot Toša je takođe prokomentarisao na svoj način.

- Nije znala da je dobila "golubarnik" - rekao je, što je izazvalo smeh među učesnicima.

Janjušević je potom nastavio u svom stilu, ističući da ga cela priča oko penthausa "zabavlja i zbunjuje".

- Ne znam za penthaus od 90 kvadrata. To obično ide od minimum 130 kvadrata naviše, preko cele zgrade, sa velikom terasom na vrhu - zaključio je Janjuš.

1/9 Vidi galeriju Ovako izgleda Stanijin stan u Rumi Foto: Printsceen/Pink, Printscreen/Instagram

Kako je kupila stan u Rumi

Starleta je luksuznu nekretninu kupila nakon što je prodala garsonjeru u Rumi i dodala novac koji je zaradila u rijalitiju.

Luksuzni dom Stanije Dobrojević u Rumi ima 110 kvadrata, ogromnu terasu, 3 spavaće sobe, dva kupatila i ogroman garderober.

Svi su se pitali odakle starleti novac za ovu nekretninu, a kako su mediji pisali, Stanija je svoj stan u Novom Sadu, u kojem je živela, prodala za neverovatnu cifru.

Za garsonjeru od 25 kvadrata uzela je neverovatnih 55.000 evra.

- Staniji se posrećilo da naleti na ljude koji imaju novca i kojima nije problem da daju tolike pare. Plan im je da taj stan izdaju, na dan, pa računaju da će im se isplatiti - kazao je tada sagovornik.

Pored tih 55.000 koje je dobila, Stanija je za penthaus morala da doplati i to novcem koji je zaradila u rijalitiju.

- Tačno je to što ste čuli. Odlučila sam da manji stan zamenim skoro trostruko, ako ne i četvorostruko većim. Nekako mi je taj u kom sam živela previše devojački. Boje su roza i usput mi je i dosadio - kazala je Stanija na temu novog stana u Rumi.