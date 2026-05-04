Slušaj vest

Ekipa Kurira je večeras zatekla voditeljku Anu Radulović koja je blistala na jednom događaju u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović u provokativnom bikiniju Foto: Printscreen

Naime, Radulovićka se pojavila na rođendanu doktorke Tanje Radenkov Medenice.

O estetskim zahvatima

Ana godinama važi za jednu od lepših žena sa javne scene, pa je iskreno govorila i o eststskim zahvatima.

- Konačno sam srećna i zadovoljna. Psihički, fizički, ljubavno, karijerno, u svemu - istakla je voditeljka.

Potom je nastavila i otkrila da li bi nešto menjala na sebi.

1/8 Vidi galeriju Ana Radulović u bikiniju Foto: Instagram Printscreen, Printscreen/Instagram, Prinscreen

- Nisam razmišljala da li nešto ne bih menjala na sebi, jer nikad ne znam da li će za tim biti potrebe. Trenutno sam stala tu gde jesam, tako da za sada ne bih ništa. Brinem o svom licu, negujem kožu i trudim se da sve održavam, ali za sada - estetske operacije definitivno ne - objasnila je.

Budući da se često komentariše njen nos, objasnila je kakav stav ima prema tome.

Evo šta je sve rekla:

Ana Radulović izjava Izvor: Kurir

- Znam mnoge ljude koji su radili nos i promenili lični opis, ali ja ga nikada ne bih operisala. Iako sam se naslušala priča da jesam - stvarno nisam. To je jedina stvar koju sigurno ne bih menjala - rekla je.

Luna i Marko u Eliti 10?!

Voditeljka se osvrnula na popularan rijaliti program, pa je dala svoj sud.

1/5 Vidi galeriju Luna Đogani na Maldivima Foto: Instagram

- Bilo bi super da Luna i Marko uđu u Elitu 10, narod ih se uželeo pre nego Anđele i Gastoza. Maja i Asmin su mazohisti - iskrena je voditeljka.

Želi još jednog sina

Radulovićka ističe da bi želela da ima još jedno dete.

- Volela bih još jedno dete i to da ponovo bude dečak, jer već sve znam kako da ga gajim - zaključila je.

O intimnom snimku

Podsetimo, Ana Radulović, nedavno se našla u neprijatnoj situaciji. Devojka po imenu Nađa, tvrdila je da ima snimak na kom je voditeljka sa popularnim reperom Gatozom.

Kako je Nađa tada navela, ona je videla intimni snimak Ane i Gastoza, što je sam Nenad pre nekog vremena demantovao.

1/6 Vidi galeriju Ana Radulović Foto: Printscreen/Pink.rs

Ana se tada oglasila nakon nekoliko meseci ćutnje, a sada je gostujući u emisiji "Pričaonica" otkrila nove detalje ove neprijatne situacije, kao i da zna ko stoji iza svega.

Zbog javno izrečenih laži, Ana Radulović je protiv Nađe pokrenula tužbu.

- Rekla sam da joj prenese da od nje želim samo da javno kaže istinu, ne mora ni da se izvini. Međutim, ona je poručila da neće jer bi ispalo da skače sebi u usta", otkrila je Ana i dodala da je tada presekla i odlučila da ide do kraja: "Sve znam, ali ću imena otkriti kad se završi suđenje - rekla je ona nedavno.

BONUS video: