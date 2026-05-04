Snežana Jovanović poznatija kao Šikica decenijama unazad važi za jednu od najtraženijih pevačica u našoj zemlji, ali i dijaspori, naročito kada je reč o velikim veseljima i slavljima, na kojima uvek zapali atmosferu.

Kako kaže, znala je da radi danonoćno, zbog čega danas ubira plodove svog rada, a tempo je smanjila i uživa u slobodnom vremenu kog ima na pretek.

-Kafana, šatori, svako veče sam radila, ja ne bežim od toga. Sa tezge na tezgu, ali bila sam mlada i mogla sam. Danas biram, idem na fina mesta, ne jurim nigde, ne žurim nigde, tako i treba- rekla je pevačica za Grand.

Ono što Šikicu definitivno izdvaja u odnosu na njene kolege jeste repertoar, koji čine većinski upravo njene pesme.

-Pevam nekad neke druge pesme, koje znam, ali uglavnom su sve moje. Ja volim Vidu Pavlović, Safeta Isovića, Ljubu Aličića. Zna se ko su pravi pevači– istakla je Šikica.

Samo dve pevačice znaju da pevaju

Šikica u svojoj karijeri može da se pohvali velikim brojem hitova, i tvrdi da još uvek nije poželela da je u njene ruke dospeo neki hit njene koleginice, dok se ipak osvrnula na trend presnimavanja i obrada već poznatih pesama.

-Vidim da neke mlade devojke presnimavaju moje pesme, misle da mogu bolje da otpevaju, ali zna se bre, svako ima svoj stil, ne možeš ti mene da imitiraš! Nemam ništa protiv, ali…autori to daju, mali Saško Nikolić Mićin sin, verovatno su pitali njega– ispričala je pevčica.

Ipak, ima i onih koleginica koje su lično nju zvale da traže dozvolu za obradu.

–To su Barbike, one su me zvale i pitali da li mogu, ja sam rekla naravno. Ali Barbike i pevaju brate moj, a ne da snimi neko ko nema veze- rekla je Šikica otkrila koje koleginice prema njenom mišljenju najbolje pevaju.

–Pa Barbike, i Nataša Matić, niko više– sa osmehom je izjavila za Grand.

Foto: Printskrin Youtube