Nakon dve decenije bračnog života, Melina i Haris Džinović 2024. godine stavili su tačku na svoj brak i iznenadili javnost tim potezom.

Pevač Haris Džinović i njegova dugogodišnja supruga, modna kreatorka Melina Galić, prošle godine su se razveli na iznenađenje svih.

Nakon toga, odnosi unutar porodice Džinović česta su tema speuklacija. Melina se čak jednom prilikom pravila da ne poznaje sina Kana, koji je inače ostao privržen ocu. Za razliku od svoje bivše, Haris iskreno priznaje da su njegovi odnosi sa ćerkom Đinom "zategnuti".

O ovoj porodici često su govorili i njihovi prijatelji, tako se jednom prilikom oglasila voditeljka Hana Hadžiavdagić, nakon čega ju je Melina uklonila sa društvenih mreža.

- Imaš dve strane, imaš ženu kojoj je dozlogrdelo i ne želi više, i njega koji je povređeni muškarac. S druge strane, ona je odlično znala za koga se udaje, udala se za Harisa Džinovića. 'Ajmo da budemo realni, ona je meni drugarica, ali... To je istina. Na kraju krajeva meni je sve to ružno zbog dece - rekla je ona za domaće medije.

- Razumem i njega i nju. Tajna dobrog braka je da se udaš bez ikakvih interesa, za početak. Sve zavisi šta izabereš u životu i zavisi šta su tvoji prioriteti. Ne mislim da, ako se neko uda iz bilo kakvog interesa, mora da trpi milion godina nekoga koga apsolutno ne želi da trpi. Vreme ne može da se vrati, upravo sam to govorila: "Ne želim da potrošim više, upravo sam potrošila 20 godina, ali ne želim da potrošim još 20 godina..." - rekla je tada Hana, a odmah nakon te izjave, Melina ju je obrisala sa društvenih mreža.

Udala se za milionera

Kako smo prvi pisali, Melina Galić (45) javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa Harisom Džinovićem, zbog čega je i danas mnogi oslovljavaju kao Melina Džinović, izgovorila je sudbonosno "da" svom novom suprugu u aprilu, bogatom Englezu, Džefriju Polu Arnoldu Deju (67).

Melina Galić u trećoj venčanici

kako smo ekskluzivno objavili, svadbena ceremonija održala se u Monte Karlu, u Kneževini Monako i trajala je tri dana.

Melina je želela da čitavu ceremoniju zadrži u najstrožoj tajnosti, pa je venčanje organizovala u intimnom krugu, a trodnevnoj proslavi prisustvovalo je oko 30 zvanica iz Srbije sa mladine strane, kao i isto toliko gostiju sa mladoženjine strane iz Velike Britanije.

Predbračni ugovor

Inače, mladenci su potpisali predbračni ugovor, a kako se nezvanično navodi, ugovorom je predviđeno da tokom trajanja zajednice Melina ima pravo da uživa u Džefrijevom bogatstvu i životnom standardu koji joj je obezbeđen, ali bez prava na potraživanja u slučaju eventualnog razvoda.

Drugim rečima, kako tvrde izvori, sve pogodnosti važe isključivo dok brak traje, dok po njegovom okončanju ne bi imala finansijskih zahteva prema suprugu.

