Pevač Slobodan Boban Ilić 1974. godine napisao je i otpevao pesmu "Ramo, Ramo" koja mu je promenila život. Kasnije je istu numeru prepevao Muharem Serbezovski, a Slobodan se povukao iz javnosti.

Slobodan godinama živi skromno u Nišu, a pre nekoliko godina je priznao da od pesme koja mu je obeležila život nema nikakvu finansijsku korist.

- Penzioner sam, ali me svi prepoznaju. Promenio sam malo izgled, ali mi ljudi stalno dobacuju "Gde si Ramo"... Ne reklamiram se mnogo, prizeman sam čovek, sa svakim sednem, popričam, popijem - rekao je on za Glas Juga tada.

- Nema svadbe, rođendana, veselja, krštenje, da se ta pesma ne otpeva na veselju. Nažalost, nije zastupljena kako treba od strane mojih zastupnika. Ne može da mi samo za godinu dana pošalju obračun sa 650 dinara, dok neki drugi dobijaju i po 50.000 evra.

Slobodan Boban Ilić živi skromno u Nišu Foto: Preent Screen

Pesmu snimio po indijskom filmu

Podsetimo, Slobodan je jednom prilikom otkrio da je inspiraciju za pesmu "Ramo, Ramo" našao u indijskom filmu "Prijateljstvo".

- Gledao sam taj film nedelju dana u bioskopu. Svaki put sam izlazio uplakan. Toliko me je pogodila ta priča o prijateljstvu i razdvajanju - ispričao je tada za Glas juga.

Najupečatljiviji momenat, onaj u kojem slepi momak pušta glas uz pratnju usne harmonike dok prolaznici zastaju, postao je temelj pesme. Prijatelje je u rastavio život - jedan je otišao u školu, dok je drugi ostao na ulici.