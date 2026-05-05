Slušaj vest

Pevačica Snežana Jovanović Šikica decenijama važi za jednu od najtraženijih izvođača na velikim veseljima i u dijaspori, a poznata je po tome što na proslavama uvek "zapali atmosferu". Iako danas uživa u plodovima svog rada i ima slobodnog vremena, pevačica je otvoreno govorila o trnovitom putu koji je prošla, kako kroz kafanski rad tako i u turbulentnom privatnom životu.

Kada je reč o njenom braku, Šikica je priznala da je u mladosti on bio veoma nestabilan, ispunjen svađama, tučama i snažnom ljubomorom sa obe strane.

Iako ju je suprug na početku osvojio lepotom i dobrotom, ljubomora je ubrzo postala njihov najveći problem. Zbog njegove nesigurnosti, pevačica je na nastupima preživljavala brojne neprijatne situacije.

1/6 Vidi galeriju Snežana Jovanović Šikica Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

"Noge ispod stola su mi bile ubijene od šutiranja, da ne vidi niko. Svega je tu bilo, kada pričam sa nekim, on me šutira ispod stola", prisetila se pevačica svoje prave kafanske škole.

Pored ljubomore, njen suprug, koji je, inače, bio harmonikaš i sa kojim je stalno nastupala, bio je sklon neverstvima, a prevare su se često odvijale upravo pred njenim očima.

"Moj suprug je bio mnogo šaren... Uvek je voleo konobarice i te devojke koje su dolazile", ispričala je Šikica, prenosio je "Grand". Dešavalo se da drugi harmonikaš preuzme posao, a njen muž ostavi instrument, nestane iz kafane sa devojkom i vrati se tek na fajront kada je trebalo da se dele pare.

I pored brojnih nesuglasica i prevara, za razliku od mnogih kolega, Šikica i njen suprug su uspeli da sačuvaju brak i ostanu zajedno.

Radila danonoćno

Ova muzička zvezda nikada nije bežala od napornog rada, te je priznala da je u mladosti radila danonoćno.

"Kafana, šatori, svako veče sam radila, ja ne bežim od toga. Sa tezge na tezgu, ali bila sam mlada i mogla sam", istakla je pevačica.

Ipak, nakon godina takvog tempa, odlučila je da uspori i uživa, jer joj se tako može. "Danas biram, idem na fina mesta, ne jurim nigde, ne žurim nigde, tako i treba", ponosno ističe folkerka.

Istakla koleginice po vokalnim mogućnostima

Kada je u pitanju muzika, njen repertoar uglavnom čine njeni hitovi, a ceni samo prave izvođače poput Vide Pavlović, Safeta Isovića i Ljube Aličića.

Osvrnula se i na mlade devojke koje danas presnimavaju njene pesme jer misle da mogu da ih otpevaju bolje, poručivši im da je nemoguće imitirati njen stil.

Nasuprot njima, izdvojila je "Barbike" koje su kulturno tražile dozvolu za obradu, ističući da, prema njenom mišljenju, na estradi danas umeju da pevaju jedino one i Nataša Matić.

kurir.rs/grand