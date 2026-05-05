Voditeljka i autorka emisije "Magazin In" Sanja Marinković (52) govorila je iskreno o svom privatnom životu, karijeri i ljubavnim očekivanjima, ističući da i dalje veruje u brak i emotivnu vezu.

Ona iz braka sa Aleksandrom Uhrinom ima sina Strahinju, a sada je otkrila da bi volela da ponovo stane na ludi kamen.

Sanja je otkrila i kakvi je muškarci privlače.

- Ako mene pitaš, ja volim muškarce mojih godina, ili malo starije i moj bivši suprug je godinu dana stariji od mene. Za muškarce je opet bolje da bude mlađa žena, jer se pored njih podmlade. Ali opet te mlađe žene pored njih brže ostare. Ipak, sve je do energije. Žene greše što nemaju svoj standard i što su spremne sebe da umanje zbog drugih. Budi svoja pa će se pravi pojaviti - rekla je Sanja i kroz osmeh rekla da planira drugi brak.

- Ja nisam imala vremena da trošim koliko sam radila, a onda sam stavila tačku. Svi su me pitali, sad ćeš da ostaneš trudna, kad je "Sve za ljubav" najgledanija emisija. Ostala sam trudna u 36 godina, i posle godinu dana sam se vratila, a svi su me pitali kako ćeš posle da se vratiš, u trudnoći se telo promeni, ugojićeš se, dobićeš trudničke ruke, plašili su me nekim glupostima da mi nabiju nesigurnost. Ugojila sam se 4 kile, posle 40 dana počela da treniram, a posle 6 meseci se vratila i evo me danas. Dete ima 18 godina, ja karijeru, nisam udata, ali desiće se i to ponovo, važno je da veruješ u sebe - rekla je pa dodala:

- Važno je da žene imaju muškarca koji će život da im čini lepšim, možda i da im pomogne finansijski, ali to ne može da bude presudno.

Govoreći o životnim izborima i odnosima, istakla je da joj je važno da partner bude na sličnom intelektualnom i životnom nivou.

- Nemam ideal i pravi, čekam da se pojavi taj neki. Izgled je u ovim godinama nebitan. Meni su govorili da je izbor muškaraca težak, u smislu kad je tu i karijera i uspeh i godine, pa još ako ima i dete, da oni ne znaju šta će sa njom, ali ja se ne slažem. Mislim da treba da smo na istom nivou, intelektualnom, saznajnom, finansijskom, a nekad nije loše ni da muškarac bude malo finansijski ispred žene i da me malo više voli, onda ću ja malo više da uživam.

