Nakon što se folk pevačica Dara Bubamara našla u epicentru skandala zbog procurelog audio-snimka u kojem prepričava intimne detalje odnosa sa nepoznatim muškarcem, na ovu aferu reagovao je i najpoznatiji jutjuber na Balkanu Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase.

Kako bi istinu saznao "iz prve ruke", Baka Prase je odlučio da pevačicu ugosti u svom uživo uključenju , koje je zakazano za nedelju. Otkrivajući detalje predstojećeg susreta pred kamerama, jutjuber je zagolicao maštu javnosti i podelio satnicu, aludirajući na njenu izjavu iz spornog snimka:

- U aktivnom sam kontaktu sa Darom Bubamarom, ne onom kakvom vi mislite jer ste bolesnici, već u striktno poslovnom odnosu. Lajv sa Darom će biti u nedelju od 21 čas do 22:30. Ne možemo od četiri do pola sedam, jer je mnogo rano. Lajv će biti brutalno iskren bez filtera, pričaćemo o svim eksplicitnim temama - jasno je poručio Baka Prase.

"To je za pohvalu"

Inače, ovo nije prvi put da se jutjuber oglašava ovim povodom. On je ranije direktno prokomentarisao Darinu glasovnu poruku, ističući da njen intimni poduhvat uopšte nije za podsmeh, već da je vredan divljenja.

- Koliko Dara ima godina? 50 okruglo? Dabl ve u četu tebra, da se svi kaao tako sa pedeset. Tebra rispekt... nije smešno to je za pohvalu... sa 50 da budem takav...rispekt - izjavio je tada u svom stilu.

Pravdu će potražiti na sudu

Podsetimo, kontroverzna poruka zbog koje region već danima bruji zapravo je stara nekoliko godina, a Dara Bubamara je nedavno otkrila da je pravdu potražila na sudu i tužila bliske osobe koje su ovu privatnu poruku bez dozvole pustile u etar.

- Lutke moje, vidim da ceo Balkan bruji o tome šta sam radila od četiri do pola sedam! Pa kad je već tako, red je da dobijete i pesmu o tome - poručila je Dara sa bine, što je izazvalo opšte oduševljenje i skandiranje fanova.

Boris se pere

Nakon toga su na društvenoj mreži Iks počela nagađanja o identitetu mlađeg muškarca, a navodno je reč o bivšem rijaliti učesniku Borisu Vidoviću.

On sam je dodatno podgrejao ove priče snimajući se uz Darinu pesmu "Opasan" dok se vozio kolima, ali i kad je na Tiktoku otkrio da snima pesmu uz opis: "Od četiri do pola sedam u studiju", aludirajući na detalj iz glasovne poruke.

