Grupa Lelek, koju čine pet mladih devojaka Korina, Marina, Lara, Judita i Inka - nakon pobede na Dori s pesmom "Andromeda" priprema se za veliki nastup na Evrosongu u Beču. Ovaj pop-etno sastav okupili su menadžer Tomislav Roso i suosnivač Marin Novaković, a devojke su, iako se ranije nisu poznavale, za vrlo kratko vreme stvorile snažnu međusobnu povezanost.

Mentorka Zorja

Uoči nastupa na prvom polufinalu, članice grupe otvoreno govore o svojim počecima u talent šou programima, savetima koje su dobile od vokalnog trenera i koautora pesme Zorje, izazovima koji ih očekuju, kao i planovima za budućnost.

Postoji li trema pred nastup u Beču?

- Definitivno nije lako i već sada imamo možda malo treme. Ipak, mislimo da će se ona prava trema pojaviti tek kada prvi put stanemo na evrovizijsku binu.

Kako je uopšte nastala vaša grupa?

- Na ideju je došao naš menadžer Tomislav Roso, koji je želeo da osnuje pop-etno grupu, kao i suosnivač Marin Novaković. Tražili su pet devojaka i do nas su došli raznim kanalima. Korina i Marina su učestvovale u emisiji "The Voice", Judita u "Superstaru", Laru su pronašli preko profesorke pevanja, a Inka i Marin su se upoznali na snimanju jedne reklame. Iako se većina nas ranije nije poznavala, odlično smo kliknule i jako nam je lepo što radimo zajedno.

Koliko su vam talent šou programi bili vetar u leđa s obzirom na to da pobeda u njima ne garantuje uvek veliku karijeru?

- Takvi programi daju učesnicima medijski prostor koji je uvek velika pomoć. Neke od nas nisu stigle daleko u takmičenjima, što u tom trenutku može biti tužno, ali na kraju to ne određuje uspeh ili neuspeh. Učešće nam je dalo motivaciju, pokazalo nam da imamo talenta i podstaklo nas na dalje školovanje. Zahvaljujući tom iskustvu, neko nam se javio i sada, evo, idemo na Evroviziju.

Pesma "Andromeda" vokalno zvuči vrlo zahtevno. Koji je najvažniji savet koji ste dobile od vaše profesorke pevanja Zorje Pajić?

-"Andromeda" jeste teška za izvođenje, pogotovo što je izvodimo u pet različitih glasova. Zorja nam je dala mnogo saveta i pomogla nam da se mentalno nosimo sa svim. Najbolji savet je bio vezan za mentalnu pripremu - da pola sata pre izlaska na pozornicu budemo same, usmerene jedna na drugu, bez ikakvih distrakcija i priče sa strane. Takođe nas je naučila da se ne bojimo tonova; ton treba da se boji nas, a ne mi njega.

Fotografije sa prve probe



Kako komentarišete negativne komentare koji su stigli iz Turske zbog tematike same pesme?

- Mi to uopšte nismo doživele kao hejterske komentare, oni su jednostavno preveli našu pesmu na svoj jezik, što je legitimno. Više puta smo objasnile da naša pesma ne širi nikakvu mržnju, već potpuno suprotno. Poruka pesme je da svako ima pravo na svoj identitet, svoj glas i da bude ko god želi.

Kakvi su vam utisci iz Beograda i kako vas je prihvatila srpska publika?

- Grad je prelep, a ljudi su strašno srdačni i topli. Publika na nastupu je bila neverovatna, takvu još nismo imale priliku da upoznamo. Toliko su nas lepo primili, znali su svaku reč pesme i bukvalno nam nisu dali da siđemo sa bine. Vraćamo se sigurno u Beograd nakon Evrovizije.

Očekuje vas boravak u Beču od oko 17 dana. Šta će vam biti najveći izazov i kako ćete se nositi sa stresom?

- Sigurno će biti nostalgije, a biće teško i to što izvođenje i vokal moraju stalno da budu na 110 posto van udobnosti sopstvenog doma. Inki će odvojenost verovatno pasti najteže jer se nikad na toliko dugo nije odvojila od svoje jedanaestogodišnje ćerke, ali inspiriše je Konstrakta, koja je rekla da je dobro da deca vide da neke stvari majke mogu da urade i same. Oslonićemo se jedna na drugu, držaćemo se zajedno i deliti taj stres kako bismo sebi olakšale.

Nerazdvojni ste s našim bendom Lavina. Ima li nekih simpatija među vama?

- Mi smo sve zauzete. Odlično se družimo i podržavamo, a zajedno snimamo video-materijale za Tiktok. Zajedničko nam je to što imamo istog kostimografa.

Za kraj, najavile ste novi album nakon Evrovizije. Šta možemo očekivati, hoće li to biti autorske pesme i ostajete li verne etno-zvuku?

- Zasad je ideja da na albumu budu sve autorske pesme, ali ne ograničavamo se i otvorene smo za saradnju. Etno će nam uvek biti baza, dok će muzički izraz i tematika varirati.

