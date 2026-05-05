Nakon što se Melina Galić, javnosti poznata kao Melina Džinović, ponovo udala, ovog puta za milionera Džefri Pol Arnold Dej, njena ćerka Đina Džinović ne odvaja se od majke i očigledno uživa u novom, luksuznom načinu života.

Naslednica Haris Džinović objavila je seriju fotografija koje su momentalno privukle pažnju – pozirala je na jahti procenjene vrednosti od oko 10 miliona evra, i to u potpuno opuštenom izdanju.

U bademantilu i sa viklerima na glavi, Đina je pokazala da joj luksuz dolazi potpuno prirodno, dok je u prvi plan istakla svoju figuru, ali i detalje koji otkrivaju pravi nivo raskoši.

U jednom trenutku, fokus je prebacila na skupoceni nakit, jasno stavljajući do znanja da se ne štedi kada je stil u pitanju.

Podsetimo, bivša supruga Harisa Džinovića, Melina se udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja u Monaku, a glamurozno slavlje je napravljeno u Italiji.

Oglasio se Haris nakon venčanja

Nakon venčanja oglasio i Haris Džinović i istakao da ga ne zanimaju dešavanja u životu bivše žene.

- Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno”, odsečno je rekao Haris, a onda je usledio šokantan odgovor na pitanje da li ima poruku za bivšu suprugu:

- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Prema tome... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa - surov je bio.

Džinović je definitivno okrenuo novi list i da o bivšoj više ne želi ni da misli.