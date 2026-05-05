Nakon perioda koji je za Anu Ivanović bio emotivno iscrpljujući i pun izazova, posebno zbog razvoda od Bastijana Švajnštajgera, nekadašnja teniserka polako okreće novo poglavlje u svom životu. Ona, prema rečima našeg izvora više ne samuje, već je našla novog dečka.

Bastijan se, posle ove informacije, oglasio na društvenim mrežama i pokazao gde se nalazi. Bivši nemački repreuzentativac u fudbalu uživa u prirodi, šetnji po planinskim puteljcima i to sam.

Podsetimo, prema rečima izvora bliskih bivšoj teniserki, Ana je u vezi sa muškarcem koji nije deo javnog sveta. Stranac je, uspešan u svom poslu, ali daleko od medijske pažnje.

On je upoznao bivšu teniserku broj jedan u trenutku kada joj je, kako kažu, stabilnost bila najpotrebnija. Njihov odnos, za razliku od prethodnih, razvijao se daleko od očiju javnosti bez zajedničkih fotografija na društvenim mrežama, bez pojavljivanja na javnim događajima. Ni u Srbiji, ni u inostranstvu.

- Ona sada bira mir bez senzacionalizma. Posle svega što je prošla, shvatila je koliko joj znači privatnost, naročito u emotivnom smislu. Ovaj put ne želi da deli svoju sreću sa celim svetom bar ne dok ne bude sigurna da je to to. Najbliži prijatelji upućeni su u njenu novu ljubavnu priču, ali to brižljivo čuvaju za sebe - priča naš sagovornik.

Navodno, novi partner je u potpunosti razumeo njen stav. Upravo ta diskrecija i spremnost da ostane u senci, daleko od naslova i spekulacija, dodatno su učvrstili njihov odnos.

Za razliku od glamuroznih događaja i javnih istupa na koje je ranije bila navikla, naročito u svetu gde se pojavljivala sa bivšim suprugom, sada više vremena provodi u krugu najbližih ljudi, putujući i uživajući u malim, svakodnevnim stvarima.

Podsetimo, krah ljubavi Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bio je jedna od glavnih tema 2025. godine. Ana i Bastijan su se razveli posle devet godina braka, a kako su mediji u Nemačkoj pisali, Bastijan će bivšoj ljubavi morati da plaća ozbiljan novac na račun alimentacije.

Sud je navodno ekspresno doneo odluku, pa Bastijan po detetu mora da plaća 15.000 evra mesečno, što je više od pola miliona evra godišnje, tačnije 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života svoje drage na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda.

Sudija je odredio meesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - pisao je portal Bunte.

Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) u Španiji, a u galeriji u nastavku teksta zavirite u njenu velelepnu vilu: