Marija Šerifović oduševljena je Balijem, gde je boravila više puta tokom prošle i ove godine. Kako je i sama istakla, ona na ovoj dalekoj destinaciji doslovno odmara duh i telo, kao i da joj duša stalno traži Bali.

Pevačica je iz ovih razloga, rešila da se ozbiljno pozabavi pitanjem kupovine nekretnine na ovom ostrvu.

Kako saznajemo od izvora bliskom pevačici, svoj poslednji boravak u Indoneziji, iskoristila je da poseti nekoliko lokacija za kupovinu kuće na ovom ostrvu. Jedna od ponuđenih joj se posebno dopala.

- Marija je rešila da sebi kupi kuću na Baliju. Tamo nekretnine nisu skupe, kao što mnogo misle. Kako ovo ostrvo ona posećuje nekoliko puta godišnje, jer je tamo našla svoj unutrašnji mir, shvatila je da je najisplativije da kupi nekretninu. Više neće davati velike količine novca na smeštaj, a imaće uvek gde da ode i da se potpuno opusti. Njena bliska prijateljica Jovana, kao i majka Verica, su je potpuno podržali u toj ideji. I one obožavaju Bali. Jedan dan tokom poslednjeg boravka, Jovana i ona su iskoristile da se vide sa agentom za nekretnine i da obiđu nekoliko destinacija.

Gledale su već postojeće apartmane, kuće, ali i one koje će uskoro biti završene. Posebno im se svidela jedna kuća u izgradnji, čija je cena 215.000 evra. Ceo taj kompleks se još gradi, a useljenje je planirano za avgust ove godine. Dogovorile su se i da je odmah kaparišu - priča naš izvor, koji nam je i opisao kako ta kuća izgleda:

- Prelepa je i savršeno odgovara njihovim potrebama. Ima 111 kvadrata stambene površine, dok je zemljište rasprostranjeno na 195 m2. U pitanju je novi premijum klubski kompleks vila i apartmana na Baliju. Kuća se nalazi na lokaciji s najboljim pogledom na Uluvatu. Parcela ima 2,5 hektara. Sve je kao u filmovima.

U neposrednoj blizini je okeanske litice, okružena je šumom stabala manga, a tu je i čuveni rizort. Na pet minuta od kuće je i plaža, a u okviru tog kompleksa nalaze se i tri otvorena bazena, restorani, barovi, sala za fitnes, spa centar... Na raspolaganju će im biti i prodavnice, pa čak i heliodrom. Jedan deo je posvećen i deci, a dečja zona je nešto neviđeno. Kad je to videla, znala je da je ovo kao stvoreno za njenog sina Maria - zaključuje naš izvor.

Ovo je kuća Marije Šerifović u izgradnji na Baliju

Inače, Marija se redovno oglašavala na društvenim mrežama sa Balija. Jednom prilikom je rekla i da je razmišljala da se ne vrati u Srbiju.

- Dobro jutro, kako ste vi meni? Vi ili krećete da spavate ili ste otišli da spavate. Ja samo da vam se javim. Kod mene je sve u redu, život je lep. Pišete mi, nemojte da se sekirate, doći ću ja na vreme u Beograd za sve obaveze koje imam. Razmišljala sam da se ne vratim nikada, ali otom-potom. To sam malo prolongirala - rekla je Marija u jednom video snimku.

Kako je i sama istkla, ova egzotična destinacija je za nju mesto dubokog preispitivanja i spoznaja koje je doživela hiljadama kilometara daleko od kuće.

- Znajući koliko je život kratak, važno je da zastanemo, da usporimo, da vidimo, da se ukopamo, da osećamo, da posmatramo, da slušamo i da volimo. Sebe i sve oko sebe. Nakon pet dana zastajem na trenutak. Ne da razmišljam, već da osetim. Da se setim koliko je važno stati i biti zahvalan.

Baliju... Mestu koje kao da vidi dublje od onoga što mi sami o sebi znamo. Ko smo, koliko možemo, gde smo spremni da damo i gde još učimo da primimo. Svaki put dođem s nekim pitanjima, nekim nemirima, nekim tihim traganjima. I svaki put, bez izuzetka, dobijem odgovore koji ne dolaze kroz reči, već kroz osećaj koji me pronađe. Precizni, mirni, jasni. Oni koji ne traže da ih razumem, već da ih prihvatim - istakla je Šerifovićeva.

Ona je takođe u jednom blogu s Balija rekla da bi mogla da provede tri meseca u kontinuitetu na ovom ostrvu, dok je Verica predložila da se presele sve do polaska Marija u školu.

