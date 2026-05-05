Marko i Goga Gačić, zvanično su stavili tačku na svoj odnos i potpisali papire za razvod braka.

Nakon što je Goga saznala za prevaru koju je suprug načinio, ostala je da živi u porodičnoj kući, dok je on iznajmio stan sa novom devojkom.

Sada sa pevačica oglasila i ispričala svoju stranu priče. Goga se nakon suda vratila u dom i odmah posvetila obavezama vezanim za decu.

- Da, tačno je danas smo potpisali papire za razvod braka, sa decom sam u kući, obaveze, u gužvi sam. Čujemo se drugi put. Čeka se sudska odluka - objasnila je ona za Blic.

Detalji razvoda

Izvor blizak bivšem paru se oglasio i ispričao detalje njhihovog odnosa.

- Uspeli su, preko advokata, da se dogovore oko svih detalja, kako bi mogli sporazumno da se razvedu. Deca će, naravno, živeti sa Gogom. Čeka se još potvrda suda i onda će oboje biti slobodni. Goga zaista jedva čeka da se sve završi - rekao je izvor blizak pevačici i pevaču, piše Telegraf.

Otac zabranio ulaz u kuću

Kako tvrdi izvor, Mikica više ne želi da pušta sina u svoju kuću.

Mikica je, kako kaže izvor, ostao šokiran zbog postupaka svog naslednika.

- Mikica je ostao šokiran kada je slavio rođendan, a da mu rođeni sin prvi put u životu nije čestitao isti. Bukvalno je čekao od ponoći do ponoći, 24 sata, i nije dobio poruku od svog sina sa željom da živi dugo i da uživa u životu. To je Mikicu toliko pogodilo da se rasplakao. On je rešio da Marka ne pušta više u porodičnu kuću i da može u nju da dođe isključivo ako dođe da pogleda svoju bivšu ženu, ali i decu. Mikica ne može da shvati koliko se Marko promenio, ništa mu nije jasno. Marko je sve pare koje je imao i koje je zaradio potrošio na tu svoju novu devojku.

On joj je ovde otvorio agenciju i iznajmio je stan na Južnom bulevaru koji plaća 1300 evra mesečno. Mikica kaže da on pomaže Gogi, ali da njegov sin ne obraća pažnju ni na nju ni na svoju decu. Jedino kada treba da se slika. On to ponašanje osuđuje kao monstruozno. Znamo mi ko je Goga i da nije bila cvećka, ali otkad se udala ona je bila normalna. A on otkako je smršao i otkako je radio neke metode u Rusiji, ne zna za sebe - priča izvor za Svet.

Od ljubavnice do zvanične partnerke

Iako se isprva spekulisalo o njihovom odnosu, kao i o identitetu njegove nove izabranice, Marko je rešio da u potpunosti obelodani njihovu ljubav. U javnost je nedavno isplivala fotografija koja pokazuje ozbiljnost njihovog odnosa.

Zajedno sa Saškom, prisustvovao je proslavi na kojoj je ona imala priliku da krsti jednog dečaka. Osim kumva, tu su bili i njeni bliski ljudi kojima je predstavila svog izabranika.

- Opa, Marko i Saška se više ne kriju! Bio sa njom na važnom događaju, pa se pohvalio svima - pisalo je u objavi na društvenoj mreži X.

Takođe, Marko je zapevao na ovoj proslavi, a nedavno su i ti snimci isplivali u javnost.

