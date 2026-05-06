Slušaj vest

Na prvi pogled u životu muzičke zvezde Harisa Džinovića sve je kao i uvek: reflektori, aplauzi i jedinstven glas koji nosi emociju kroz generacije. Publika je pevala uglas, a on je stajao na bini, siguran i miran, kao zvezda koja je već odavno naučila kako da sakrije ono što ne želi da pokaže. Ipak, oni najpažljiviji primetili su detalj koji je godinama izmicao javnosti.

Neka sećanja ne blede

Na donjem delu pevačeve leve podlaktice, između lakatnog zgloba i ručnog zgloba, nalazi se diskretna tetovaža ženskog imena, uokvirena tankom linijom. Nije to samo ukras. To je trag prošlosti, znak jedne velike, prve ljubavi, koju ni vreme ni životne okolnosti nisu izbrisali. Ime je za Džinovića posebno: Aida.

Tetovaža, vidi se, nije stručno urađena, a i s godinama je dosta izbledela.

Priča počinje mnogo pre velikih bina i rasprodatih koncerata. U jednom manjem gradu Bosne i Hercegovine, gde su snovi još uvek delovali krhko, upoznao je devojku čije je ime, kako će se kasnije ispostaviti, i dan-danas deo njega. Bila je to ljubav kakva se retko sreće: iskrena, mladalačka i pomalo naivna, ali upravo zato snažna.

Emotivac

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović čuve vredne uspomene Foto: Printscreen Pink, Damir Dervisagić



Bio je to period kada smo verovali da je sve moguće - priseća se jedan Harisov stari prijatelj i nastavlja:

Nisu imali mnogo, ali su imali jedno drugo. Bili su baš mladi. Prva ljubav. I to im je bilo dovoljno.

Kako su godine prolazile, putevi su im se razišli. On je krenuo za muzikom, ona za nekim mirnijim životom. Nije bilo skandala, niti dramatičnog rastanka, samo tiho udaljavanje koje ponekad boli više od bilo kakve svađe.

Tetovaža je nastala kasnije, u trenutku kada je Haris već počeo da oseća težinu tog gubitka. Kažu da ju je uradio spontano, jedne noći, bez mnogo razmišljanja. Kao da je želeo da sačuva deo vremena koje više nije mogao da vrati. Godinama kasnije, kada je njegov život dobio potpuno novu dimenziju, brak, porodicu, stabilnost, mnogi bi očekivali da će taj trag prošlosti nestati. Ali nije.

Nikada nije želeo da je ukloni - tvrdi njegov prijatelj.

HARIS DŽINOVIĆ O PERIODU NAKON RAZVODA: Ja sam stvarno izleteo iz ovoga kao da sam odigrao dobru utakmicu Izvor: kurir televizija

Prva ljubav zaborava nema

Za njega to nije bila prepreka sadašnjosti, već podsetnik na ono što ga je oblikovalo kao mladića - kaže on.

U svetu u kojem se prošlost često briše zarad slike savršenog života, ova priča velikog umetnika sa javne scene deluje gotovo neuobičajeno. Tetovaža nije bila znak nepreboljene ljubavi, već svedočanstvo jednog vremena, jedne verzije njega samog koja je morala da postoji da bi postao čovek kakav je danas. Jer neke priče ne traže dokaz. Dovoljno je da se osećaju.

Haris je godinama kasnije upoznao Melinu Galić, kojom se oženio i s kojom je dobio dvoje dece. U intervjuu za Kurir on je govorio da je verovao da će to biti ljubav za ceo život.

Da, verovao sam i bio siguran da je do kraja života. Nije, bože moj, smak sveta, idemo dalje. Nisam neko ko leži u kući jer mu je teško, već sam nasmejan i ljudi bi mislili da sam lud koliko se smejem i uživam u životu - rekao je Haris.

Tokom jučerašnjeg dana pokušali smo da stupimo u kontakt sa Džinovićem u vezi s Aidom, ali on nije odgovarao na naše pozive.