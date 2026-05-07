Muzička zvezda Tanja Savić beleži uspeh za uspehom. Posle mnogobrojnih koncerata, nju očekuje spektakl u zagrebačkoj Areni 23. maja kojem se raduje.

U intervjuu za Kurir jedna od najpopularnijih pevačica na ovim prostorima govori o predstojećem koncertu, najavljuje iskreno putovanje kroz vreme i novi početak, ali i otkriva sve o odnosu s dugogodišnjim partnerom, za kog kaže da joj je oslonac i da su zajedno pravi tim.

U maju te očekuje koncert u Areni Zagreb, koliko ti znači taj spektakl i šta publika može da očekuje?

- Arena u Zagrebu za mene nije samo koncertni prostor već mesto u kojem se susreću uspomene i snovi. Taj susret sa publikom doživljavam kao zagrljaj koji dugo traje. Pripremam veče puno emocija i pesama koje su obeležile i mene i ljude koji ih slušaju. Biće to jedno iskreno putovanje kroz vreme, ali i novi početak.

Koliko se estrada promenila od vremena kad si ti počinjala?

- Mnogo toga se promenilo - brzina, način na koji muzika dolazi do ljudi, pa i očekivanja. Ali suština nije: dobra pesma i iskrena emocija i dalje pronađu svoj put. Naučila sam da ostanem verna sebi, bez obzira na promene oko mene.

Kako uspevaš da balansiraš između majčinstva, karijere i privatnog života?

- Balans nije nešto što se jednom postigne, on se svakodnevno uči. Deca su moj centar, muzika moj izraz, a između toga učim da budem blaga prema sebi. Nekada ne stignem sve, ali uvek dajem srce tamo gde sam u tom trenutku.

Koliko su te životne okolnosti promenile kao osobu?

- Promenile su me tiho, ali temeljno. Naučile su me strpljenju, snazi i veri u novi početak. Danas više slušam sebe i biram mir.

Tvoja veza sa Mukijem privukla je veliku pažnju javnosti. Kako se oboje nosite sa tim?

- Trudimo se da ono što je naše ostane naše. Pažnja je deo ovog posla, ali ljubav se čuva u tišini i svakodnevnim malim stvarima.

Šta te je kod njega najviše osvojilo?

- Iskrenost i mir koji donosi. To su stvari koje se ne mogu odglumiti.

Koliko ti znači njegova podrška, stalno ide sa tobom na nastupe, da li je deo tvog tima i koja su njegova zaduženja?

- Podrška voljene osobe je neprocenjiva. Kada neko veruje u vas, sve postaje lakše. On nije deo mog tima, mi smo zapravo taj tim. Pre svega privatno, ali i poslovno, jer on je moj oslonac i neko ko razume tempo ovog posla.

Hoće li ove godine biti svadbe?

- Najlepše stvari dolaze kada sazru, u pravo vreme. Kao što je sve kod nas išlo spontano, tako će i to doći.

Da li postoji nešto što još nisi ostvarila, a želiš?

-Uvek postoje snovi koji čekaju svoj trenutak. Želim još mnogo pesama koje će trajati i susreta sa publikom koji se pamte. Ali, pre svega, ukoliko to bude moguće, želim još jedno dete.

Koja je tvoja poruka ženama koje prolaze kroz teške životne periode?

- Da veruju sebi, čak i kada je najteže. Snaga žene često se rodi upravo u tim trenucima kada misli da je nema. I da nikada ne zaborave koliko vrede.

Da li su sinovi nasledili talenat za pevanje i da li bi ih podržala ako bi izabrali muziku za zanimanje?

- Svako dete nosi svoj dar. Ako jednog dana požele muziku, podržaću ih, ali najvažnije mi je da pronađu ono što ih čini srećnim.





Čestitka Kuriru povodom 23. rođendana Zajedno smo sazrevali, želim vam još dobrih priča i verne publike Kurir i ja trajemo otprilike isti broj godina, tako da smo zajedno rasli, sazrevali, menjali se... Želim vam srećan 23. rođendan, još mnogo uspešnih godina, dobrih priča i verne publike.