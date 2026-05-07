SREĆNA ŽENA! Veliki intervju Tanje Savić: Želim još jedno dete! Kod mene i Mukija sve je išlo spontano, tako će i svadba doći
Muzička zvezda Tanja Savić beleži uspeh za uspehom. Posle mnogobrojnih koncerata, nju očekuje spektakl u zagrebačkoj Areni 23. maja kojem se raduje.
U intervjuu za Kurir jedna od najpopularnijih pevačica na ovim prostorima govori o predstojećem koncertu, najavljuje iskreno putovanje kroz vreme i novi početak, ali i otkriva sve o odnosu s dugogodišnjim partnerom, za kog kaže da joj je oslonac i da su zajedno pravi tim.
U maju te očekuje koncert u Areni Zagreb, koliko ti znači taj spektakl i šta publika može da očekuje?
- Arena u Zagrebu za mene nije samo koncertni prostor već mesto u kojem se susreću uspomene i snovi. Taj susret sa publikom doživljavam kao zagrljaj koji dugo traje. Pripremam veče puno emocija i pesama koje su obeležile i mene i ljude koji ih slušaju. Biće to jedno iskreno putovanje kroz vreme, ali i novi početak.
Koliko se estrada promenila od vremena kad si ti počinjala?
- Mnogo toga se promenilo - brzina, način na koji muzika dolazi do ljudi, pa i očekivanja. Ali suština nije: dobra pesma i iskrena emocija i dalje pronađu svoj put. Naučila sam da ostanem verna sebi, bez obzira na promene oko mene.
Kako uspevaš da balansiraš između majčinstva, karijere i privatnog života?
- Balans nije nešto što se jednom postigne, on se svakodnevno uči. Deca su moj centar, muzika moj izraz, a između toga učim da budem blaga prema sebi. Nekada ne stignem sve, ali uvek dajem srce tamo gde sam u tom trenutku.
Koliko su te životne okolnosti promenile kao osobu?
- Promenile su me tiho, ali temeljno. Naučile su me strpljenju, snazi i veri u novi početak. Danas više slušam sebe i biram mir.
Tvoja veza sa Mukijem privukla je veliku pažnju javnosti. Kako se oboje nosite sa tim?
- Trudimo se da ono što je naše ostane naše. Pažnja je deo ovog posla, ali ljubav se čuva u tišini i svakodnevnim malim stvarima.
Šta te je kod njega najviše osvojilo?
- Iskrenost i mir koji donosi. To su stvari koje se ne mogu odglumiti.
Koliko ti znači njegova podrška, stalno ide sa tobom na nastupe, da li je deo tvog tima i koja su njegova zaduženja?
- Podrška voljene osobe je neprocenjiva. Kada neko veruje u vas, sve postaje lakše. On nije deo mog tima, mi smo zapravo taj tim. Pre svega privatno, ali i poslovno, jer on je moj oslonac i neko ko razume tempo ovog posla.
Hoće li ove godine biti svadbe?
- Najlepše stvari dolaze kada sazru, u pravo vreme. Kao što je sve kod nas išlo spontano, tako će i to doći.
Da li postoji nešto što još nisi ostvarila, a želiš?
-Uvek postoje snovi koji čekaju svoj trenutak. Želim još mnogo pesama koje će trajati i susreta sa publikom koji se pamte. Ali, pre svega, ukoliko to bude moguće, želim još jedno dete.
Koja je tvoja poruka ženama koje prolaze kroz teške životne periode?
- Da veruju sebi, čak i kada je najteže. Snaga žene često se rodi upravo u tim trenucima kada misli da je nema. I da nikada ne zaborave koliko vrede.
Da li su sinovi nasledili talenat za pevanje i da li bi ih podržala ako bi izabrali muziku za zanimanje?
- Svako dete nosi svoj dar. Ako jednog dana požele muziku, podržaću ih, ali najvažnije mi je da pronađu ono što ih čini srećnim.
Kurir i ja trajemo otprilike isti broj godina, tako da smo zajedno rasli, sazrevali, menjali se... Želim vam srećan 23. rođendan, još mnogo uspešnih godina, dobrih priča i verne publike.