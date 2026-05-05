Veljko Ražnatović ne krije koliko je ponosan na svoju porodicu. On je svog zeta, Anastasijinog muža Nemanju Gudelja, prihvatio kao rođenog brata.

Supružnici su pred novim životnim izazovom

Bokser mu stalno daje podršku kada su sportski poduhvati u pitanju, a sada se oglasio na društvenim mrežama i dao do znanja šta misli o njegovoj profesionalnoj karijeri u Španiji.

Na snimku koji je Ražnatović podelio na društvenim mrežama vidi kako Nemanja na španskom jeziku razgovara sa vatrenim navijačima Sevilje.

- Ljudi, od srca vam hvala. Pogledajte ovo. Nemoguće je da ovaj klub ispadne. Ostavićemo sve na terenu i vi ćete biti tamo uz nas. U redu? Uspećemo zajedno - poručio je Anastasijin suprug i oduševio sve navijače.

Uz ovaj lep kadar, Veljko je ostavio jasan komentar, odnosno emotikon zastave Srbije i pravoslavnog krsta, čime je dodatno pokazao ponos i dao podršku zetu.

Sveže renovirana vila na Dedinju

Ceca Ražnatović decenijama živi u vili na Dedinju, a nedavno je odlučila da promeni izgled svoje velelepne nekretnine pa je renovirala jedan deo kuće. Ona je renovirala gornji deo kuće, a najviše je uloženo u terasu sa koje puca pogled na ceo grad.

Kako smo pisali, Ceca je kako bi uživala u nestvarnom pogledu kad god hoće, iskeširala 20.000 evra.

Radovi su započeti pre nekoliko meseci, i trajali su nekoliko nedelja. Na terasi s koje se pruža nestvaran pogled na čitav Beograd, postavljena je metalna konstrukcija, i nadstrešnica, kako bi porodica imala svoju privatnost.

Veljko se nedavno oglasio iz vile pokazao nestvaran pogled koji se pruža iz vile na Maraknu i Hram Svetog Save na Vračaru.

Renovirala ceo enterijer pre 7 godina

Ražnatovićeva je 2019. renovirala sve unutrašnje radove koji su godinama trajali u njenom domu na Dedinju. Ona otad uživa u velikom bazenu koji je proširila, a koji je dugo bio van upotrebe, a tada je napravila i manji spa-centar u prizemlju vile. Pored bazena, napravljeni su i džakuzi, sauna, prostor za masažu i ulepšavanje. To uređivanje je trajalo više od pet godina, a glavni razlog toliko dugih radova bili su majstori, koji su odugovlačili. Iz tog razloga Ceca je bila prinuđena da nekoliko puta promeni radnike kako bi sve bilo što pre završeno.

