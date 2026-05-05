Slušaj vest

Grupa "Đogani" bila je na samom vrhuncu slave tokom devedesetih godina, a njihov neprevaziđeni hit "Idemo na Mars" pevale su sve generacije. Ipak, malo ko zna kakva se prava drama odvijala iza kulisa stvaranja ove pesme, koja je kao da je bila ukleta.

Đole Đogani je pre nekoliko godina da je on tada želeo da pobegne od tadašnjih muzičkih standarda i srceparajućih tema. Inspiracija je došla potpuno spontano.

- Sedeo sam s mojim prijateljem Danijelom i rekao mu da želim da tekst bude malo drugačiji, da ne bude o ljubavi, o rastancima, o svemu onome što se tada pravilo. On je rekao: 'Druže, jedino da idemo na Mars, pa da napišemo pesmu', i ja kažem: 'To, to nam treba. Idemo na Mars - ispričao je Đole u dokumentarcu "Život i scena".

1/6 Vidi galeriju Đole Đogani u spotu za pesmu "Idemo na Mars" Foto: PrintscreenYoutube

On je dodao da su želeli da naprave nešto potpuno novo i drugačije.

- Tražio sam da bude novo, šaljivo... To je kao neka parodija na narodnjake, bez uvrede ikome. I svi smo usput smišljali tekst, nismo imali drugu strofu, pa se svako ubacivao s nekim delom teksta".

Katastrofa u studiju

Iako je sve bilo spremno, u studiju je došlo do nezapamćenog incidenta zbog kojeg je sav trud umalo nestao u sekundi.

"U to vreme nije bilo hard diskova i nije bilo autosavea, ja sam se pogubio, nisam kliknuo 'save' i zaboravio da snimim", priznao je poznati aranžer Kobac, u čijem studiju su radili.

Đole je priznao da je bio potpuno šokiran.

- Ja sam bio pod takvim adrenalinskim šokom da nisam znao šta da kažem. Samo sam ga gledao. Izbrisao je tako dobru pesmu, sa tako dobrim aranžmanom, ali mi je rekao: 'Sad ću, brate, da ti napravim još bolji aranžman'. I napravio je stvarno bolji aranžman.

1/5 Vidi galeriju Slađa i Vesna Đogani zajedno u kadru Foto: Pritnscreen/tiktok

Međutim, ni tu nije bio kraj problemima! Kada je muzika konačno ponovo snimljena, nastala je nova prepreka jer je Slađa Delibašić smatrala da je tekst neozbiljan i kategorično je odbijala da stane ispred mikrofona. Tada je Đole morao da primeni "tešku artiljeriju" i podseti je na surovu realnost.