Slušaj vest

Vest da se Kristina Spalević rastala od svog partnera Kristijana Golubovića, nedavno je digla javnost na noge.

Spalevićka je sada sa svojim pratiocima podelila specifičnu objavu koja je mnogo zaintrigirala.

Ona je pokazala džakuzi na terasi, uz to i dve čaše šapmanjca, što je mnoge navelo da se pitaju samo jedno: Ko je dotična osoba sa kojom provodi tako romantične trenutke? Takođe, mnogi su doveli u sumnju da je reč o pomiranju sa Krisijanom.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Printscreen

O ovim kadrovima koje je podelila se sada uveliko priča i piše, budući da se prekid veze sa Kristijanom dogodio prilično skoro.

"Kristijan radi na tome da ostanem bez posla"

Bivša rijaliti učesnica nedavno je iskreno progovorila o svom turbulentnom odnosu sa Kristijanom Golubovićem. Tom prilikom otkrila je koliko joj teško pada sve kroz šta prolazi nakon njihovog raskida.

- Dobro sam i ne dozvoljavam da bude drugačije. Volela bih da sam po nekom drugom zlu poznata. Ne plašim se toliko za bezbednost, već za svoje zdravlje mentalno, trudim se da sačuvam dostojanstvo i mir koji mi je potreban da provodim vreme s decom. Kristijan mi nekim svojim delima i rečima i bitisanjem u javnosti to ne dozvoljava. Konstantne prozivke, degradacija moje ličnosti, čak radi na tome da ja ostanem bez posla, što se neće desiti... Doživljavam degradaciju i pred kolegama, ali to su očekivani koraci. Proći će. Deca su sjajno, mislim da sam uradila pravu stvar, ne slažem se sa tim da porodica po svaku cenu mora da ostane na okupu- rekla je Kristina i dodala:

Inače, kada se iselila, stvari je spakovala u džakove za đubre:

1/3 Vidi galeriju Kristina Spalević se seli Foto: Printscreen

- Kristijan mi je nudio da se maskiramo zbog zabrane prilaska i da odemo van grada. Znam da je imao pametnija posla s mojom dvojnicom, čini mi se da je uživao i posle Vaskrsa, mislila sam da je AI - poručila je Spalevićeva tada u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i dodala:

"Psihičko nasilje sam trpela"

- Psihičko nasilje sam trpela, ali kad me prijavio za navodnu krađu TikTok naloga ja sam pokazala snimke... Nije se desilo da me tukao i ubijao od batine, ali bilo je nekih situacija koje jesu nasilje... Apsolutno nema mesta za novu ljubav, samo mogu da se transferujem na suprotan pol - poručila je Kristina tada.

"Najteže joj pada to što sam je vređao"

U emisiji Amidži šou, kod voditelja Ognjena Amidžića, nedavno je bio gost Kristijan Golubović, koji je tom prilikom otvoreno govorio o svojoj bivšoj partnerki Kristina Spalević.

Na pitanje voditelja šta je najgora stvar koju je uradio Kristini zbog koje se, kako kaže, i danas kaje, Kristijan je iskreno odgovorio da su najteži momenti u njihovom odnosu bili verbalni sukobi i uvrede.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović je šokirao javnost pričom da je na njega bačena magija, a u emisiji „Amidži šou“ otvoreno je govorio o svemu što je pronašao u svom domu. Foto: Pink

– Po njenom, najteže joj pada to što sam je vređao. Nisam je udario, niti sam ikada primenio bilo kakvu fizičku silu. Njoj je najviše smetalo to što sam je vređao – rekao je Kristijan.

On je tada objasnio da su njihove svađe često bile intenzivne i emotivne, te da su uvrede ponekad bile usmerene na lične stvari koje su je posebno pogađale.

BONUS video: