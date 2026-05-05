Toma Panić, inače nekadašnji maneken i sadašnji menadžer i suprug pevačice Nadežde Biljić, imao je problema sa zakonom, što je pokušavao da sakrije.

Naime, menadžer je krio da je bio na poternici, a kada je Nadežda bila trudna, par je živeo potpuno u tajnosti u prestonici. Razlog tome bio je to što to Toma nije mogao u svoj rodni Svilajnac, prenose domaći mediji.

"Od tad više ne pijem"

Naime, Toma je ispričao o nemilom iskustvu koje mu se dogodilo kada je pod uticajem alkohola imao nezgodu.

- Napio sam se i seo sam pijan za volan. Izašao sam na auto-put i udario u bankinu. Sećam se vrlo dobro da sam uspeo da se saberem i da obezbedim kola, kako ne bi drugi ljudi izazvali nesreću i udarili u moj auto. Policajac koji je video kola kada je došao na uviđaj, pitao se kako sam uopšte preživeo i izašao iz te nesreće bukvalno neogreban. E od tada više ne pijem, a ovi što pričaju da pijem mogu slobodno da ga du*aju. To nije tačno. Od tada nisam okusio kap alkohola niti ću. To je bilo nešto što me tada snašlo i tada sam presekao i odlučio da sa tim porokom više nemam nikakve veze - rekao je za Svet.

Potukao se sa policajcem

– Da, to je bilo nešto klinački. Potukao sam se i desilo se to što se desilo - ispričao je Toma o svom iskustvu iz mlađih dana.

"Izabrao sam da živim a ne da izgubim glavu"

Toma Panić je jednom prilikom za Kurir otkrio potresne detalje veze sa devojkom sa kojom je dobio dete i razloge zbog kojih je morao da se odrekne porodice koju je stvorio.

Panić je otkrio zašto je morao da prekine svaki kontakt sa devojkom koja mu je rodila dete.

- U jednom trenutku sam otišao u Kinu kao Armanijev model i bio sam jedan od najplaćenijih modela u svetu. Po danu sam bio plaćen od 2.000 - 6.000 dolara, a radio sam svaki dan. Taj svet u kome sam se nalazio doveo me je do devojke koja je ćerka jednog od najuticajnijih ljudi u Kini. Ne bih mnogo detaljisao, ali ja sam izabrao da živim a ne da izgubim glavu. Tamo je komunizam, ne bi baš bilo dobro za njenog oca da neko ko je otvorio klub u klubu usred Pekinga bude zet. Izabrao sam da živim... Nakon našeg dogovora da ja sa tom porodicom ne treba više nikada da imam bilo kakav kontakt, mogao sam da živim i radim normalno, ali da ih ne spominjem i zaboravim na njih - pričao je Toma i otkrio detalje jezivog dogovora koji mu je zauvek promenio život:

- Nikakav problem u Kini nisam imao, ali sam morao da zaboravim na devojku i dete koje smo dobili. Opcija je bila ili da budem glup ili da živim dalje. Imao sam u glavi da kada dete napuni 18 godina možda će potražiti ćaleta. Nisam ga video uopšte, samo jednom kada je imao par meseci i nikada više. Susreo sam se sa jednim od najozbiljnijih ljudi u toj zemlji, jesam bio mlad i lud, ali sam shvatio da nema tu igre i ze*anja. Osetio sam se nemoćnim, ne možeš tu ništa, morao sam sve da ostavim iza sebe...

