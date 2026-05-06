Slušaj vest

Tea Tairović zaintrigirala je javnost i podigla prašinu na društvenim mrežama, i to objavom koja je mnoge ostavila bez teksta. Naime, popularna pevačica nedavno je podelila tizer u kojem sedi na prestolu, s krunom na glavi, najavljujući projekat "Dominantna", koji će obelodaniti 12. maja.

U intervjuu za Kurir, muzička zvezda otvoreno je govorila o stanju na estradi, svojim ambicioznim planovima, ali i o privatnom životu. Osvrnula se i na brak sa suprugom Ivanom, balans između karijere i emocija, kao i na to koliko joj je važno da u svemu ostane dosledna sebi.

Iza tebe je period velikih koncerata, koji nastup bi izdvojila kao najemotivniji i zašto?

- I ovu godinu sam započela druženjem s publikom. Neverovatan broj predivnih koncerata za ova četiri meseca. Nedavno sam imala prvi solistički koncert u podgoričkoj Areni, bilo je sjajno! Znate, teško je izdvojiti nastupe, svaki je drugačiji, svaki grad, država, publika nosi posebnu i drugačiju energiju, ali jedno je isto - ljubav prema muzici, pesmi i igri.

Da li si u nekom trenutku osetila pritisak zbog velikih očekivanja publike?

- Ne bih to nazvala pritiskom, već pozitivnom tremom zbog odgovornosti koju imam prema publici. Nosim se onim - ako ljudi očekuju mnogo, znači da si nešto uradio kako treba.

1/4 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Andreja Damnjanović

Koliko ti je važno da pomeraš granice u muzici i nastupima?

- Meni je pomeranje granica obaveza, ne izbor. Ako stagniraš, publika to oseti. Volim da rizikujem, ali s merom. Ne radim stvari da bih šokirala, nego da bih ostavila trag. Svi znaju da puno ulažem u spotove, scenske nastupe, muziku naravno. Uvek se trudim da unesem nešto novo, ali da ipak ostane ona Tea koju su ljudi zavoleli.

Važiš za jednu od najtraženijih pevačica. Da li si svesna da si trenutno u vrhu estrade? Koliko je teško opstati na vrhu?

- Slagala bih kad bih rekla da nisam svesna svog uspeha i pozicije. Rezultati govore sve. Ali ne živim u toj iluziji "vrha". Estradna scena je klizav teren - danas si najbolji, sutra ne postojiš. Samo posebni opstaju. Neću da prognoziram niti da fantaziram. Znam da sve radim iz srca i ljubavi, a publika to oseća. Ne trpi folirante. Nastaviću putem kojim sam išla i do sada, a samo je publika ta koja može da sudi.

Koliko ima ljubomore među koleginicama? Da li ti je neko nekada podmetnuo nogu?

- Sve i da su me sabotirali, a jesu, iskreno, baš me briga. Oduvek sam gledala sebe i svoj život. U tuđe se nisam mešala. Kao i u svakom zanimanju, tako i u ovom postoji mržnja, zavist, spletke. Ja sam na vreme shvatila da gledam napred i ne reagujem. Sa žaljenjem samo primećujem neverovatnu količinu izgovorenih ružnih reči i psovki. O međusobnim uvredama između javnih ličnosti da ne pričam. Kad bi svako na estradi radio, trudio se, ginuo, verujem da ne bi imao vremena za loše i neljudske poteze.

Kako izdržavaš tempo koji bi za mnoge bio pretežak?

- Ako ćete iskreno, moj tempo je ubitačan! Bezbroj nastupa, prošle godine sam objavila čak dva albuma, što je, složićete se, veliki poduhvat. U isto vreme imam kondicione treninge za nastupe, ali i pišem i komponujem pesme. Ne žalim se, nije lako, ali kada vidite rezultat i zadovoljna i srećna lica ispred vas, srce vam je puno. Kad voliš ono što radiš, naučiš da izdržiš. Nije to samo energija, to je disciplina, odricanje i velika žrtva.

1/4 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Andreja Damnjanović

Koliko privatni život trpi zbog poslovnih obaveza?

- Privatni život uvek trpi, to je cena ovog posla. Neko ko kaže da je sve savršeno izbalansirano i da je lako, taj nije realan. Trudim se da sačuvam ono što mi je najvažnije, a to su mir, zdravlje i sreća. Zato se trudim da slobodno vreme provodim s porodicom, suprugom i prijateljima. Njihova podrška mi je važna, ali i razumevanje da je moj život specifičan.

Postoji li nešto zbog čega si zažalila?

- Više žalim za propuštenim prilikama nego zbog pogrešnih poteza. Ono što je kod mene važno jeste to da gledam samo unapred, a pamtim samo lepe stvari.

Nedavno si proslavila prvu godišnjicu braka. Kako si to obeležila sa suprugom Ivanom i kako bi opisala tu godinu iza vas?

- Brak ne doživljavam kao neku bajku, za mene je on rad, razumevanje i kompromis. Ivan i ja smo i pre zvaničnog potpisa živeli kao da smo u braku, tako da godina za nama nije ništa mnogo promenila! Toga dana smo se prisetili našeg venčanja u Novom Sadu i koliko je zapravo sve bilo lepo, veselo, a iznad svega tu su bili svi nama dragi ljudi. I Ivan i ja sve u životu radimo spontano i ne pravimo od privatnog života javni spektakl. Tako je prošla i naša prva godišnjica.

Tea Tairović Foto: Andreja Damnjanović

Kažu da je brak najveći test za karijeru, jesi li morala nečega da se odrekneš?

- Brak može da bude test, ali ne mora da bude prepreka. Svakako je novo poglavlje u svačijem životu. Nisam se odrekla ničega što definiše moj život. Ako moraš da se odrekneš, onda u startu nešto nije kako treba. Ivan i ja smo i pre braka funkcionisali kao da smo u zajednici. Prilagodili se i vrlinama i manama.

Jesi li spremna za majčinstvo ili ipak zasad imaš druge planove?

- Ne bežim od majčinstva, ali nisam neko ko radi stvari zato što "treba". Kada dođe pravi trenutak, desiće se. Svakako se radujem tom danu! Biće to, sigurna sam, najlepši deo mog života.

Foto: Andreja Damnjanović

Koliko je teško sačuvati privatnost kad si stalno pod lupom?

- Privatnost je luksuz u ovom poslu. Moraš da naučiš šta deliš, a šta čuvaš. Ja sam tu vrlo jasna, neke stvari nisu za javnost i tu nema kompromisa. Kao što nikada ne bih koristila neke privatne stvari kako bih u nekom trenutku dobila na popularnosti. Ako ne mogu da trajem i budem prisutna zbog svoje muzike, stvaralaštva i ljubavi prema publici, onda ne treba ni da me bude ni u medijima niti na javnoj sceni.

Kad bi mogla da daš savet mladoj sebi, šta bi rekla?

- Mlađoj sebi bih rekla da ne troši energiju na ljude i stvari koji to ne zaslužuju. Da se razumemo, ne žalim ni zbog čega što sam uradila, ali neke stvari bih drugačije, naročito kad su međuljudski odnosi u pitanju. Takođe bih većinu stvari radila isto, jer sam se i pre 12 godina, kad sam započinjala karijeru, rukovodila ispravnim stvarima: poštuj sebe i druge. Budi radna, vredna i požrtvovana.

Gde vidiš sebe za pet godina?

- Za pet godina vidim sebe kao jednu stabilnu osobu koja i dalje uči, stvara, pruža. Ne samo kao Teu koja je na sceni nego kao ženu koja je uspela da zadrži sebe u ovom poslu. To je najveći uspeh. Neprekidno radim na sebi, nikad ne odustajem.





Čestitka

Želim vam da ostanete dosledni, hrabri i da uvek budete korak ispred - Srećan rođendan Kuriru, 23 godine nisu mala stvar. Trajati toliko dugo znači da imate vernu publiku i, ono što je najvažnije, uticaj. Želim vam da ostanete dosledni, hrabri i da uvek budete korak ispred.