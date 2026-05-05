Zagreb je postao epicentar regionalne muzičke scene jer je sada i zvanično počela potraga za novim licima koja će obeležiti drugu sezonu velikog spektakla "Hype Zvezde".

Atmosfera ispred dvorane vrvela je od adrenalina, dok je oko 30 najhrabrijih kandidata čekalo svoju životnu priliku.

Među njima se posebno istakao najmlađi takmičar, dvanaestogodišnji dečak koji je dokazao da talent ne zna za godine, ali i jedna dobro poznata finalistkinja iz aktualne sezone koja je odlučila da okuša sreću još jednom.

Lukas i Mirković u velikom stilu

Glavna senzacija dana bio je dolazak čelnih ljudi produkcije. Saša Mirković i Aca Lukas stigli su u velikom stilu, privatnim Hype avionom, pravo na zagrebački asfalt. Lukasov povratak u Hrvatsku nije prošao bez njegovog prepoznatljivog humora.

Dok su ga članovi produkcije i okupljena publika zadirkivali zbog “velikog povratka” na tlo Evropske unije, Aca je u svom stilu ispalio foru o zabrani ulaska.

- Zar su već prošle dve godine ili smo mi to nešto ubrzali? -našalio se.

Njegova harizma i glas koji publika oseća i nikada ne zaboravlja odmah su podigli lestvicu očekivanja na maksimum.

Lukas može nesmetano da radi po Evropi

Podsećamo, Aca Lukas može nesmetamo da održava koncerte u Evropskoj uniji jer mu je ukinuta dvogodišnja zabrana ulaska.

Ovo dokazuju dokumenti iz Švedske u čiji posed je došla redakcija Kurira.

Lukas već sprema nove nastupe, a mi smo povodom ukinute odluke pozvali Sašu Mirkovića za komentar.

- Sve je jasno iz papira. Mi uvek govorimo istinu, a druge ćemo pustiti da lažu - rekao nam je Saša Mirković.

Podsetimo, Lukas je trebalo da održi koncert zajedno sa Stefanom Đurićem Rastom i Amarom Giletom Jašarspahićem u Geteborgu.