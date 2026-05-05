Starleta Atina Ferari rano jutros se ogladila iz Kliničkog centra, a nalazi se na odeljenju Digestivne hirurgije.

Atina je svojom objavom zabrinula pratioce.

Starleta je podelila fotografiju iz hodnika i kratkom porukom "Idemo dalje" uz emotikon mišića.

Mnogi su se zabrinuli zbog ove objave, ali prema njenim rečima iz opisa, reklo bi se da je zadržala pozitivan stav.

Atina Ferari je inače starleta koja je često u centru pažnje zbog svojih neobičnih izjava i odnosa sa poznatim ličnostima.

Podsetimo, ona je ranije izjavila da planira autobiografiju kada bude imala intimne odnose sa 30 pevača, a tvrdila je da je bila u vezi sa imenima poput Topalka, Dinče, Slobe Vasića.

Povezivali se ja Lukasom

Podsećamo, Atina Ferari, je često pominjala Acu Lukasa u negativnom kontekstu. Iako je uglavnom ćutao, folker je jednom prilikom dok je gostovao u emisiji kod Bokija 13, rešio da konačno progovori. Lukas je poručio da ne želi ni da izgovori njeno ime, ali je jasno dao do znanja šta misli o njenim izjavama.

- Sad ću ti reći jednu stvar. Šta je ova, ovaj, onaj… Neću da pominjem. Psihopata ženski, odbegli iz ludnice. Ona što ne zna L da kaže, a priča zadnja tri meseca samo o meni. Kako je sa mnom u vezi, kako mi peglala košulje.I kako mi ta Fevalita, to ide na Jutjub non stop… Neka budala! Ja je poznajem, bila je kod mene tri, četiri puta, ali ne sama, bila je u društvu, nebitno - rekao je Lukas.

Na to ga je Boki 13 prekinuo pitanjem da li mu je zaista peglala košulje, a Lukas je u svom maniru odgovorio:

- Ona peglala?! Ona ne zna kako izgleda pegla! Treba da joj daš mapu do kuhinje da dođe!

"Naša afera je godinama trajala"

Atina Ferari je šokirala priznanjem da je navodna veza s Lukasom trajala godinama, te dodala da se danas kaje što njihova priča nije bila samo jedna noć. Istakla je da je uvek bila iskrena, dok, kako je otkrila, folker nije imao hrabrosti da javno prizna istinu o njihovom odnosu.

Ovo je pričala o Lukasu

Atinu smo sreli nedavno na koncertu Lepe Lukić.

Kada je saznala da je i Lukas na koncertu, prokomentarisala je.

- Baš mi je drago što je tu. Ja sam se potajno nadala da će prisustvovati. Prizivala sam ga, čak sam i obukla gaćice sa njegovim imenom. Nadala sam se, iako su postojale priče da on ne sme da dođe. Ako je došao, to je vid hrabrosti posle svega - zatim je otkrila da li se čula sa njim.

- Čuli smo se, ali nevezano za koncert - rekla je, a zatim na komentar da se obukla u belo odgovorila - Prizivam svadu - rekla je kroz smeh tada.

