Slušaj vest

Saša Matić danas je jedna od najvećih muzičkih zvezda na ovim prostorima. Za njegove koncerte uvek se traži karta više, a svoju publiku nikad nije razočarao.

U intervjuu povodom 23. rođendana Kurira pevač govori o brojnim temama. Priseća se svog početka, otkriva da li ga je novac promenio, ali i na čemu zasniva svoj odnos sa suprugom Anđelijom.

Poznato je da ste čovek velikog srca. Kad ste poslednji put zaplakali i zbog čega?

- Ne plačem često, ali ne bežim od emocija, to me je muzika i naučila. Poslednji put sam zaplakao iz zahvalnosti... zbog porodice, zbog ljudi koji su uz mene sve ove godine i zbog publike koja mi daje snagu da trajem. U proteklom periodu bilo je mnogo velikih koncerata i arena, a to mi uvek izazove ogroman osećaj zahvalnosti.

Koliko vas je slava promenila?

- Nije me promenila. Oblikovale su me godine, iskustvo i sve što sam prošao u čoveka kakav sam danas. Slava je samo učinila da moj život izgleda drugačije, da veći broj ljudi može da me čuje i da dotaknem više srca. Istinski verujem da uvek treba ostati prizeman. Ja sam tu gde jesam zbog svoje publike i zato ću zauvek biti deo njih. Ta zahvalnost nema cenu.

1/4 Vidi galeriju Saša Matić Foto: Extra FM, Bojan Babin, Promo

Da li postoji nešto što nikad niste oprostili?

- Vreme te nauči da je neopraštanje najveća kazna za tebe samog. Bilo je stvari koje su bolele, neke nisu bile fer, ali sam ih pustio. Ne zbog drugih, nego zbog svog mira. Usmeren sam na sadašnjost i na sve lepo što je čini.

Kako reagujete kad vas neko razočara? Povučete se ili uzvratite?

- Ako bih uzvratio istom merom, bio bih isti kao taj neko ko me je razočarao, zar ne? Ja to ne radim. Svako od nas nosi odgovornost za svoja dela. Kratkoročno takvi postupci možda donosu ispunjenost, ali dugoročno ne donose lep osećaj i zadovoljstvo. Razočaranja su deo života, ali nisu razlog da izgubim sebe.

Estrada je poprilično surova. Ko vas je najviše razočarao od kolega?

- Svaki posao, pa i sam život ponekad znaju biti naporni i surovi. S nekim ljudima ste bliži, s nekima dalji i to je tako otkako je sveta. Ja po prirodi nisam konfliktan čovek i uvek sam u društvu onih koji mi prijaju. Za sve ove godine, a dve decenije su otkako sam na estradi, nikad svoju karijeru nisam bazirao na skandalima. To prosto nije moj svet. Bavim se muzikom i nastojim da se u mom prisustvu svako oseća lepo. Moje kolege zaista mnogo volim, a mislim da i oni vole mene. Bilo je dosta situacija u kojima sam to spoznao.

Ima li sujete među pevačima i gde ste je vi najviše osetili?

- Verujem da ima, jer i pevači su samo obični ljudi sa svojim strahovima, željama, dobrim i lošim stranama. Sve zavisi od toga gde vam je fokus. Moj je oduvek bio na lepim emocijama, na muzici i meni samom. To mi je i donelo karijeru kakvu imam i život kakav živim.

1/6 Vidi galeriju Saša Matić sa porodicom Foto: Nemanja Nikolić

Vaš brak deluje skladno. U čemu je tajna?

- Deluje i jeste. Nema tajne i posebnog recepta. Ljubav, razumevanje i istinska podrška grade naš odnos sve ove godine. Kad ti je zaista stalo do nekog tvog, učinićeš sve da taj odnos zauvek bude mir i zahvalnost, koje ne bih menjao ni za šta na svetu. Ja svoj brak zaista ne bih menjao ni za šta na svetu.

Da li ste ikada bili ljubomorni i napravili scenu?

- Što se tiče scene, ja sam samo za to da na njoj napravim dobru žurku i provod. Sve ostale vrste scena nisu mi bliske.

Koliko vam porodica znači u trenucima kada vam je najteže?

- Porodica mi je uvek najvažnija. Svaki uspeh za mene vredi samo kad je s njima. Oni su moje prvo mesto na koje odlazim kad treba da proslavim nešto i moje su sigurno utočište onda kad život postane težak i bolan. Kad se čovek okruži ljudima koji ga bezuslovno vole, izleči se od svega što život u valovima zna da donese.

Sećate li se trenutka kad ste prvi put zaradili ozbiljan novac?

- Sećam se tog trenutka, ali više po emociji nego po svoti. Naravno, prvi ozbiljan novac nikad ne zaboravljaš, ali još više pamtiš put do njega. Mene je naučio da ništa ne dolazi preko noći i da je prelep osećaj znati da se trud isplatio.

1/6 Vidi galeriju Saša Matić Foto: Privatna Arhiva

Da li vam je novac ikad doneo problem?

- Novac ne pravi problem, ljudi ga ponekad naprave. Zato je važno sačuvati prave vrednosti. Bitno je da čovek drži novac pod kontrolom, a ne on njega.

Šta je najskuplje što ste sebi priuštili?

- Možda zvuči kao kliše, ali najskuplje stvari stvarno su uvek bile vezane za ljude koje volim, za dom, sigurnost i mir. Sve ostalo dođe i prođe. Mnogo sam ulagao i ulažem u muziku. Naravno, volim sebi i ljudima oko sebe napraviti lep ugođaj. Ali opet se sve svede na to s kim to deliš, bilo materijalno ili kao osećaj.

Koja pesma vam je promenila život iz korena?

- Bilo je mnogo pesama koje su zaista obeležile i menjale moj život nabolje. Možda mogu reći da je album "Maskara" mnogo uticao na moju karijeru jer je od njega sve počelo. Pesmu "Kad ljubav zakasni" i dalje traže među prvim pesmama i ostavila je velik trag. Ali tu su i pesme "Kralj izgubljenih stvari", "Samo ovu noć", "Idemo, anđele" i još mnogo njih koje su donele toliko toga lepog.

Da li vam je nekad dosadilo da pevate iste hitove?

- Mogu li se našaliti i reći da ih je toliko da nema vremena da mi dosade. Muzika je zaista moja ogromna ljubav. Sve pesme koje sam ikada snimio postale su deo mene. Ne mogu mi dosaditi. Zahvalan sam publici što ih i nakon toliko godina oseća i što ih, radilo se o pesmama koje su nastale pre dve decenije ili o onim novim, uvek peva sa mnom. Nekad i jače od mene. To je poseban osećaj!

Foto: Bojan Babin/babin-photo.rs

Kako reagujete kad publika traži pesmu koju ne volite da izvodite?

- Uvek je interesantno videti koje pesme u tom momentu žive kod publike i kako se menja energija tokom nastupa, pa se nekad uklopi i želja publike, a nekad koncert ide svojim unapred zamišljenim tokom.

Da li postoji nešto zbog čega se kajete u karijeri?

- Ne postoji. Od prvog dana se trudim biti svoj, korektan i ponizan. To su osobine koje učine da se posle nemate za šta kajati. Doslednost i dobra namera uvek su na ceni. Mislim da sam to i uspeo i na to sam zaista ponosan.

Jeste li ikad poželeli da odustanete od svega?

- To bi značilo da odustanem od svega što čini moju suštinu, a to nikad ne bih mogao. Živim život kakav sam oduvek sanjao i sve što mogu je zahvaliti se Bogu i publici što su mi to omogućili.

Rođendanska čestitka Nastavite istim putem - hrabro i posvećeno Saša Matić je čestitao Kuriru 23. rođendan.

- U vremenu kad se sve brzo menja, vi ste uspeli da ostanete prisutni, a to je ogroman uspeh. Kurir je zaista uvek bio deo naših priča, pratili ste, beležili i delili sve one trenutke koji su važni. Nije mala stvar trajati više od dve decenije i biti i dalje na vrhu. Zato vam od srca želim da nastavite istim putem - hrabro i posvećeno. Da vas i dalje čitaju, slušaju i veruju vam. Srećan 23. rođendan, dragi moji.