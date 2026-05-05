Na Balkanu je česta tema razgovora odnos između snaja i svekrva. Ti odnosi su često predpostavljeni predrasudama, međutim, postoje primerci koji dokazuju upravo suprotno - snaja i svekrva mogu da se slažu.

Jelena Radanović, supruga našeg pevača Slobe Radanovića se oglasila i pokazala kako ona funkcioniše sa majkom svog muža.

Naime, Jelena se trudi da joj udovolji, pa je ovog puta rešila da obraduje Draginju, Slobinu majku, tako što ju je odvela u kozmetički salon.

Ona je tamo dobila pravi tretman za opuštanje, a Jelena je sve podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Na snimku se može videti kako kozmetičarka sređuje Draginji nokte, dok zadovoljna svekrva ne skida osmeh sa lica. Osim noktiju, ona je sredila i frizuru i potupuno se osvežila.

O prvom braku

Dok je odgovarala na pitanja svojih pratilaca, Jelena se jednom prilikom osvrnula na svoj prvi brak i tom prilikom otkrila još jedan detalj iz svoje prošlosti.

Pratioci su je upitali koliko je imala godina kada je prvi put stupila u brak, kao i da li danas žali zbog te odluke. Iako se taj brak nije završio na srećan način, istakla je da na to ne gleda kao na grešku.

- Sa 27 godina. Ma što greška, uvek postoji drugi krug - napisala je Jelena, jasno aludirajući na to da joj je život dao novu šansu za ljubav sa sadašnjim suprugom, Slobom Radanovićem

O religiji

- Da li si bila i pre Slobe pobožna ili te je on "uveo" u veru? Divni ste - glasilo je jedno od pitanja koje su joj fanovi postavili, a Jelena je jasno odogovorila:

- I pre Slobe. Ali sa njim sam počela da se osećam kao popadija - našalila se Radanovićka.

Sloba joj se dopao i pre nego što su se upoznali

Podsećamo, Jelena je ranije otkrila kada je prvi put čula za pevača i kako je izgledao prvi susret.

- Tada sam živela u Španiji i došla sam na kratko u Beograd. Tada sam ga videla na ekranu, pozvala sam sestru i pitala: "Ko je ovo"? Tada mi je sve ispričala, da je on pevač, da je oženjen i sve što se dešavalo u Zadruzi. Nešto kasnije sam išla na korekciju noktiju kada mi je devojka rekla da to veče ulazi njegova žena i ja sam tad prvi put to gledala. Meni se on odmah fizički svideo, zato sam i pitala za njega. Tada sam gledala ulazak Kristinin, posle kada sam se vratila u Španiju, gledala sam samo isečke na internetu. Bilo je prezabavno, kao neka serija. Svideo mi se kompletno, kao neka beba, i fizički i psihički. Jesam ja tražila da peva na mom rođendanu, ali mi napamet nije palo da ću se udati za njega - govorila je Jelena i priznala kako se osećala kada ga je ugledala na proslavi:

