Filip Mitrović odlučio je da svoje muzičko umeće stavi u službu humanosti, pa je danas u Knez Mihajlovoj ulici održao spontani ulični nastup kako bi pomogao prikupljanje sredstava za lečenje teško bolesnog deteta.

Okupljeni prolaznici zastajali su već pri prvim taktovima, prepoznajući njegov glas i emociju koju je uneo u svaku pesmu. Mitrović je u pratnji muzičara izvodio najveće hitove i okupio ljude koji su pokazali saosećanje i dobru volju da pomognu.

„Nije važno gde pevaš, već zašto pevaš“, rekao je pevač između dve pesme, pozivajući građane da pomognu koliko mogu. Pored improvizovane bine bila je postavljena kutija za donacije, a mnogi su, osim novca, pružali i reči podrške i solidarnosti.

Atmosfera u najpoznatijoj beogradskoj pešačkoj zoni bila je ispunjena emocijama od suza do osmeha, dok su se prolaznici udruživali u jednom cilju: pomoći detetu kome je lečenje hitno potrebno.

Ovaj gest još jednom je pokazao koliko javne ličnosti mogu uticati na društvo kada svoju popularnost usmere ka pravim vrednostima. Humanost, muzika i zajedništvo danas su u Knez Mihajlovoj govorili istim jezikom jezikom nade.