Petar Strugar, naš poznati glumac, danas se našao na događaju u prestonici gde je prisustvovao kao zaštitno lice jednog brenda slatkih proizvoda.

Tom prilikom, novinari su ga pitali da li je jedan od vlaskina ovog slatkog biznisa.

- Nisam, ne otvaram ja. Ja sam samo zaštitno lice brenda - objasnio je Petar.

Nastavio je da priča istakavši da je veliki ljubitelj slatkih proizvoda.

- Ja volim dosta slatkiša, jedem ih mnogo u talasima - otkrio je.

Zatim, objasnio je da liniju održava zahvaljujući tome što mnogo radi.

O veštačkoj inteligenciji

Naš novniar ga je pitao kakvo je njegovo mišljenje o veštačkoj inteligenciji.

- Voleo bih da me odmeni AI (veštačka inteligencija) u svemu što radim, da glumi umesto mene i sve ostalo čime se bavim - rekao je glumac kroz smeh.

Prekinula intervju

Nakon kratkog razgovora, usledio je veliki skandal budući da devojka iz Petrovog tima nije dozvolila da se intervju nastavi, želeći da pitanja budu zasnovana isljučivo na brendu koji on promoviše.

O Milici Todorović

Nažalost, o Milici Todorović i njihovom odnosu nije želeo da govori. Podsećamo, Milica je nedavno postala majka, a Petar ni tu aktuelnost nije prokomentarisao.

Milica o Petru

Inače, Milica je ranije bila u vezi sa Petrom Strugarom. Tokom jednog gostovanja u emisiji "Amidži Šou" otkrila je zanimljiv detalj iz njihove veze.

Na pitanje koliko je puta najviše vodila ljubav u jednom danu, Milica je iskreno odgovorila.

- Koliko puta sam najviše vodila ljubav u roku od 24 sata? Možda pet-šest puta, tako nekako - istakla je, da bi potom otkrila da se to dogodilo baš sa Petrom.

Ovako su oni izgledali ranije:

Milica i Petar okončali su svoju vezu posle pet meseci zabavljanja, kako su tada pisali domaći mediji. Njihova romansa započela je tokom snimanja spota za Miličinu pesmu "Ljubav manje", gde su se prvi put upoznali.

Pevačica je kasnije otkrila da je upravo ona prva napravila korak, šaljući Petru poruku na Instagramu nakon snimanja.

- U vezi smo tri meseca, prvo smo se upoznali jer sam pozajmila njegovog konja za spot, nakon toga sam mu poslala poruku na Instagramu: "E, lep ti konj", pa je bilo doskočica raznih. Jako je duhovit i time me je osvojio, definitivno su nam se šifre poklopile. Nije bilo zavlačenja, kod mene je to uvek sve korektno, ali on je mene muvao prvi - ispričala je Milica tada u emisiji "Amidži šou".

