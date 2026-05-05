Ilda Šaulić danas je posetila centar Beograda kako bi prisustovala promociji novog sladoleda koji je stigao u Srbiju. Pevačica je kao i uvek bila odlično raspoložena, a za ovaj događaj odabrala je ležeran stajling. U belim pantalonama i beloj košulji sa teget prugama blistala je u srcu srpske prestonice.

Pevačica je govorila za okupljene novinare, a prvo pitanje je bilo da li ona voli slatkiše

- Ja više volim kolače od sladoleda, ali volim i njih. Tako da jedva čekam da probam, moja ćerka mi je rekla da joj se mnogo sviđa sladoled, a ja njoj verujem

Da li si nekada morala da se odrekneš slatkiša?

- Jesam jedno vreme kada sam vodila računa o izgledu, ali volim torte volim kolače i ne mogu sebe da uskratim za ta zadovoljstva.

Kada bi tvoj život bio sladoled koji bi bio?

- Neka jagodica definitivno

Da li ti voliš da spremaš i da li spremaš?

- Umem da spremim svašta nešto, nisam loša, svašta spremam od domaćih jela pa dalje, ali mi je na primer tiramisu odličan.

Javne ličnosti se odriču hrane i slatkiša zbog izgleda

- Ja mislim da mnogi vode računa. Ja gledam i svog ugla, s godinama stvarno moraš da povedeš računa, jer sve s godinama počinje da se lepi. Kad si mlađi sve je lakše. Treba biti umren u svemu

Da li bi ti nekada pokrenula ovakav biznis?

- Pa mi već imamo kafić u Bulevar kralja Aleksandra, već nekih petnestak godina, bavimo se time suprug i ja. 

Da li mogu da se usklade biznis i pevanje?

- Iskreno kada imaš nekog ko ti pomaže kao što je u mom slučaju moj suprug onda je to sve mnogo lakše. On se više bavi kafićem nego ja. 

Da li si ti stroga kad je reč o poslu

- Jao nisam zato je tu moj suprug. Ja sam u fazonu sve ćemo lagano, polako... Što sigurno za posao nije dobro, ali takva sam.

Da li pratiš Evroviziju? Šta misliš o našim predstavnicima?

- Ja tu pesmu nisam ni čula, moram da priznam. Uvek podržavam našem pa uz božju pomoć biće kako treba da bude

Da li misliš da je to takmičenje izgubilo smisao?

- Jeste. Generalno pesme poslednjih godina ni nisu kakve su nekad bile. Meni je to malo agresivno. Ja sam više za nešto kvalitetno što će da traje.

O Darinom snimku i pesmi

- Nisam čula tu pesmu. Dara je mnogo dugo na estradi ima fenomenalne pesme ja nju volim privatno i ne mogu ništa loše da mislim o njoj i podržavam je.

Da li si za to da se vrati vojni rok?

- Ljudi koje ja poznajem i koji su išli u vojsku, kažu da svaki muškarac treba da ode i iskusi to. Tako da iz njihovog iskustva i priči mislim da treba da se vrati. Nije to loše.

Da imaš sina i da ide u vojsku jel bi mogla da podneseš da tamo jede samo čorbast pasulj?

- Ma da li ti misliš da se tamo samo jede čorbast pasulj. Sigurno se jede svašta nešto.

Pevačica je najavila i nove pesme do njenog solističkog koncerta u Beogradu.

