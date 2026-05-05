Nataša Aksentijević jedna je od javnoih ličnosti koja oduševljava javnost pričama o hrani. Nataša često u svojim gostovanjima ističe koliko joj je teško da se odrekne slanine, hleba i ostalih namirnica koje goje, pa se tada našla i na meti kritike pevačice Jelene Karleuše. Voditeljka je sada otkrila da ipak postoje momenti kada mora da povede računa o ishrani.

- Generelno ne držim dijete. Moj maksimum je gubitak između 300 grama i četiri kilograma, i u situacijama kada mi je potrebno da se rešim toga, samo dosta treniram. Desilo se jednom u životu da sam skinula nekoliko desetina kilograma, ali to je bilo bez odricanja kada je hrana u pitanju. Samo sam trenirala svakog dana po tri sata.

Postoje osobe zbog kojih bih smršala

Nataša je u razgovoru sa novinarima izjavila da bi pristala na uslov da smanji kilažu kada bi dobila ponudu za značajnu ulogu, jer svaki uslov ima svoju cifru.

- Za sve na svetu postoji cifra, a u mom slučaju postoje i određeni reditelji zbog kojih bih uradila svašta u životu, pa čak i smršala - zaključila je pred našim kamerama.

Dijetu sam držala iz znatiželje

Nataša Aksentijević godinama kuburi sa viškom kilograma, a pre nekoliko godina ušla je u projekat kada je trebalo da smrša 50 kilograma. Nataša je angažovala nutricionistkinju koja joj je objasnila gde greši u ishrani i šta treba da promeni, pa je zahvaljujući savetima profesionalca smršala 20 kilograma.

- U borbu sa kilogramima ušla sam iz znatiželje, da vidim kako je to da budeš dobra riba. Da li je ambalaža ono što prodaje sadržaj. Koliko su dobre noge važnije od dobrog vokabulara, i da li je uzak struk bitniji od širokog shvatanja. Mada znam i za onu da je znatiželja ubila mačku. Nadam se da neće biti tako u mom slučaju - šaljivo je rekla u svom stilu jednom prilikom Nataša.

Njen meni se sastojao od hrane koja je obilovala povrćem, a uz to je imala izbalansirane obroke i bavila se fizičkom aktivnošću.