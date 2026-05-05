Poznata pevačica Tea Tairović koja je do 30. godine napravila ozbiljnu karijeru, prošle sedmice je obradovala svoje fanove najavom novog projekta "Dominantna" na društvenim mrežama.

Naime, pevačica je objavila videou kombinaciji koja je i te kako upečatljiva. Na glavi je nosila krunu sa kristalima i time još jednom pokazala da jeste samouverena i jaka žena, kakvom je mnogi smatraju.

Foto: Printscreen

Bijonse u istom izdanju?

Publika je bila oduševljena našom Teom, dok se daleko od Srbije, sinoć u Njujorku, održala Met Gala na kojoj je Bijonse privukla veliku pažnju.

Odgovarajući na temu "Moda je umetnost", zvezda se na crvenom tepihu pojavila u pratnji supruga i njihove ćerke. Ali ono što je iznenadilo mnoge jeste upravo izbor garderobe koji dosta liči na Tairovićkin.

Centralni deo njenog stajlinga bila je haljina dizajnera Olivijea Rustena, koja je zahvaljujući hiljadama kristala oponašala strukturu ljudskog skeleta. Kompleksnost haljine se ogledala i u ogromnoj težini materijala. Prema navodima magazina "Vogue", dramatični šlep toalete moralo je da nosi čak pet osoba prilikom ulaska u muzej.

Kruna je posebno privukla pažnju, budući da je nedelju dana ranije, gotovo istu takvu, nosila sprska zvezda.

Pogledajte ovu sličnost:

Bijonse, Džej Zi i Blu Ajvi Karter na Met Gali 2026

Bijonse je izgled je upotpunila tom šiljatom krunom i draguljima brenda "Šopar" (Chopard). Pevačica je istakla da je saradnja sa Rustenom, njenim bliskim prijateljem, bila logičan izbor: "Sa njim sam napravila toliko kultnih izgleda, tako da je zaista bilo bitno da predstavlja njegov rad".

Sličnost između ove dve dame nije promakla publici. Društvene mreže su bile preplavljene komentarima o gotovo istom izboru stajlinga. Srebrni tonovi, glamur i kruna kao simbol dominacije, što je simbolično najavi novog projekta Tee Tairović, "Dominantna".

"Sve smo prvi radili"

Tea je još jednom dokazala da ima oko za postavljanje trendova. Ona definitivno ume da privuče pažnju i zaseni sve oko sebe. Ostaje da se vidi kako je nastala ova sličnost i da li je naša zvezda inspirisala Bijonse.

Tea Tairović

Mnogi komentari na društvenim mrežama su indirektno govorili u prilog tome da je Tea mnogo bolje iznela ovaj stajling.

"Sve smo prvi radili" samo je neki od komentara ljudi koji su primetili ovu neralnu podudarnost između dve zvezde.

