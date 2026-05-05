Otac Asmina Durdžića, aktivniji je na društvenim mrežama kao nikada do sada od kada je njegov sin u rijalitiju i jedna je od glavnih tema za crnim stolom. Mustafa se često oglašava za medije i komentarsiše Asminove partnerke i situaciju u kojoj se nalazi njegov sin.

Sada je odlučio da pokaže luksuz u svom dvorištu. On je objavio tri automobila parkirana u dvorištu, a u pitanju su 3 automobila marke BMW.

Tri BMW-a različitih klasa (3,6 i 5) vrede po oko 25.000, 55.000 i 45.000 evra, što zbirno iznosi oko 125.000 evra.

Mustafa se pohvalio, ali su u komentarima mahom negativni komentari.

"Fale zaprežna kola", "seljački kompleksi", "bože sačuvaj", neke su od poruka, dok on žestoko odgovara na kritike.

"Dobro, ja ne znam zašto si ti došao kod seljaka, seljak te može sad blokirati, a tvoj komentar obrisati. Ali neću, pustiću te da sanjaš i da maštaš bar o autima", pisao je Mustafa ispod slike.

"Kao da su monstrumi"

Asminov otac Mustafa Durdžić koji više nije želeo da sluša loše komentare, nedavno je javno progovorio o svemu.

- Dosta je! Već mesecima gledam kako se moje dete i žena koja stoji uz njega razvlače po mrežama kao da su monstrumi, kao da su nečije igračke za javno linčovanje. U moj inboks stižu poruke: "Spašavaj ga", "vadi ga", "beži od nje". Ljudi, shvatite jedno, to je moje dete - napisao je i dodao:

- Asmin nije kriminalac, nije nasilnik, nije lopov, nije bolestan slučaj. On je čovek koji je izložen javnosti više nego iko treba biti, i čovek koji se nosi sa teretom koji mnogi od vas ne bi izdržali ni jedan dan. A Maja je žena koja je stala uz njega onda kada je najteže, i to se mora poštovati, sviđalo se to kome ili ne.

- Pre nje je imao i "elitarke" koje su nas upropastile, imao je i "slavne" koje su ga pokušale srozati. Ako je Maja ta koja će mu doneti više dobra nego sve pre nje ja to poštujem. Njegov izbor je moj izbor. Zato kažem jasno: Ja, Mustafa, stojim uz svoje dete i uz njegovu ljubav. Ako već gazite, gazite i mene s njima jer to ionako radite mesec dana. Ali znajte jedno: Moje dete nećete slomiti, a mene nećete uplašiti - zaključio je on.