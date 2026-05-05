Sofija Janićijević saznala je za sukob oca i majke u spoljnom svetu. Sada se direktno iz Elite obratila ocu i uputila mu je molbu.

- Šta kažeš na tvoj sukob oca i majke napolju. Kako to komentarišeš? - glasilo je pitanje.

- Nije mi prijatno da ratuju moji roditelji. Nije svejedno čuti takvu stvar. Zamolila bih oca da se ne oglašava i da ne vređa moju mamu i da ne meša u sve ovo. Ona zna da smo vezane i da mi je ona sve na svetu. Mnogo me je to potreslo, jer su to dve najbitnije osobe u mom životu - rekla je Sofija.

Oglasila se komšinica Sofije Janićijević

Rijaliti učesnica Sofija Janićijević demantuje vezu sa Danetom (70). Ona i dalje tvrdi da nije došlo do poljupca njih dvoje iako je taj snimak odavno ugledao svetlost dana. Nedavno se oglasila njena komšinica koja je otkrila nove detalje.

Sofija je pričala kako je Dane njoj slao novac, ali da nikada nije bilo ništa između njih, čak je i demantovala da je Dane posećivao nju kuću u Ralji, što je čak i njena majka Brankica potvrdila.

Nedavno se oglasila komšicica Janićijevića iz Ralje koja je otkrila da je Dane bio čest gost kod Sofija na imanju:

- Mi smo šokirani, jadna Brankica šta sve prolazi. Sofija je patološki lažov, pokušava da se opere od svega, ali ne može. Taj Dane je dolazio ovde kod nje na plac, videli smo ga sa Sofijom i Brankicom, pričali su, pa ljudi svi znamo da je Sofija sa njim i da ju je on izdržavao, iako je ona to demantovala - rekla je komšinica porodice Janičijević iz Ralje.