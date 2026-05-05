Vesna Zmijanac jedna je od pevačica koja je pametno ulagala zaradu koju je stekla tokom 50 godine duge karijere. Kako su ranije pisali mediji, Zmijančeva ima 7 stanova u Beogradu na najboljim mogućim lokacijama u srpskoj prestonici. Ima i kuću na Bukulji gde provodi najviše vremena.

Vesna Zmijanac je provela detinjstvo u selu Kovači u blizini Kraljeva. Njena kuća danas stoji napuštena, oronula, obrasla u korov, a prag zarastao u travu i tišinu. Ipak, taj prostor nije zaboravljen. Meštani Kovača veruju da upravo tu leži deo njihove istorije i predlažu da se Vesnina kuća obnovi u znak zahvalnosti i poštovanja.

Vole je i cene

Ekipa Kurira nedavno je posetila kraj u kojem je Vesna provela prve godine života. Tamo svi rado žele da pričaju o njoj, hvale je, vole i cene. Ali niko od naših sagovornika nije hteo da se snima. Jedan čovek koji živi u blizini Vesnine kuće ispričao nam je da su stanovnici Kovača rešili da se oduže Zmijančevoj.

- Ta kuća je deo sela, deo nas. Vesna je mnogo uradila za ovo mesto, a mi sada osećamo da je red da joj to i simbolično vratimo. Pokrenućemo peticiju da se kuća obnovi. Ne mora da živi tu, ali neka stoji kao znak da nije sve otišlo s vremenom - kaže jedan od meštana.

U istom dvorištu, odmah pored urušene kuće, i dalje žive Vesnini rođaci. A kada Vesna dođe, to bude tiho, bez pompe, bez bliceva. Rođaci nisu bili raspoloženi da govore o Vesni.

Iako kuća nije obnavljana, Vesna nije zaboravila svoje Kovače, kažu meštani. Ona ih je mnogo zadužila svojevremeno. Bez ijedne izjave za medije, bez objava, donirala je znatna sredstva svom rodnom kraju.

Bez dlake na jeziku

- Zahvaljujući Vesni, asfaltiran je deo puta kroz selo, obnovljen je dom zdravlja, koji godinama nije imao uslova za rad, a napravljen je i vrtić za decu. Nije tražila ni zahvalnicu, ni ploču, ni da se išta objavi - priča gospodin koji je insistirao na anonimnosti, a koji veoma ceni pevačicin lik i delo.

U Kovačima kažu: "Vesna nikada nije zaboravila odakle je potekla."

- Za nas je ona uvek naša Vesna. Zvezda, ali i žena iz naroda. Dolazi kad niko ne zna, bez kamera. A to najviše govori o njoj. Bilo bi lepo da ovde dođe i Nikolija s decom. Sve ih pratimo putem novina i televizije - priča baka Milena.

Naša ekipa posetila je Kovače i u leto 2022. Tada smo takođe pričali s Vesninim nekadašnjim komšijama, koji su je hvalili na sva usta.

- Tu je živela s majkom i bakom. Poznajem je otkad je bila mala, rasla je s mojom decom. Bila je dobro, fino dete. Nije mogla da bude bolja jer je savršena - rekla je prva komšinica.

Samo lepe reči

Dve kuće od Zmijančeve ekipu Kurira je tada ugostio ljubazni domaćin Zoran Grujičić, koji je odrastao s njom.

- Starija je od mene dve godine, družili smo se maksimalno. Nismo išli zajedno u školu, ali smo slobodno vreme provodili u kraju. Bila je drugar s nama dečacima. Od fudbala preko skakanja s vrba na Ibru, sve smo prošli. Ponašala se kao da smo ortaci. Igrali smo se u ulici. Ona je trenirala karate i demonstrirala nam poteze. Sećam se kada je prvi put otišla da peva, bila je presrećna. Živela je sama s babom i borila se za svoje mesto pod suncem. Prvi značajniji skok je bio festival u Parizu, gde je bio Šaban Šaulić. Tada nam je pokazivala njegovu sliku s posvetom. Bili smo svi iznenađeni - seća se Grujičić.