Starleta i zadrugarka Maja Marinković već neko vreme ima zdravstvenih problema zbog implanta u zadnjici, a sada je nje otac Taki Marinković progovorio o tome.

Naime, Maja je nedavno imala operacije zadnjice, a sada se povela ponovo polemika u rijalitiju zbog implanta.

Na društvenim mrežama kruže fotografije njene zadnjice na kojima se vidi da je njena "pozadina" ponovo promenila izgled, te su komentarisali da će očigledno ponovo morati da ode kod doktora.

Tim povodom oglasio se njen otac, a Taki Marinković je za Informer ispričao otkada njegova naslednica ima zdravstveni problem, te ne naveo da je veoma zabrinut, ali da je bespomoćan.

- Zabrinut sam jako. Maja je imala hitnu operaciju zadnjice kada ju je ona budala Boginja šutnula. Tačnije, imala je dve operacije zadnjice. Taj implant su joj izvadili, pa stavili manji da ne bi tu ostala rupa. To uopšte nije naivno. Uz sve to, tamo imaju dva toaleta na njih toliko, svako ima neku bakteriju, i eto... Plašim se naravno za nju, ali kad zovem da se bunim oni meni kažu da je ona potpisala ugovor, i da ima 28 godina i da nemam šta ja tu da se bunim... Bespomoćan sam - ispričao je Marinković.

Zbog udarca Boginje nastao problem

Do ovih opasnih komplikacija došlo je nakon fizičkog sukoba u rijalitiju, što je rezultiralo potrebom za hitnim hirurškim intervencijama. Njen otac, Taki Marinković, izuzetno je uznemiren zbog celokupne situacije u kojoj se njegova naslednica našla, ali ističe da je trenutno potpuno nemoćan da je zaštiti zbog pravila i ugovora koji je potpisala.

Za novu zadnjicu dala 4.000 evra

Inače, operacija povećanja zadnjice košta oko 4.000 evra, a domaći mediji su pisali da je Maja na plastične operacije potrošila čak 30.000 evra. Uradila je grudi, usta, zube, bradu, jagodice, trepavice, nos, obrve....