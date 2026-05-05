Javnost danima bruji o navodnoj aferi aktuelne učesnice Elite Sofije Janićijević sa sedamdesetogodišnjim Danetom.

Sofija je prvo vešto ćutala na brojna pitanja o Danetu, ali iz dana u dan počinje da priznaje stvari koje je u početku oštro demantovala.

Nakon informacija da je Sofijina majka Brankica u lošem stanju zbog svega što se dešava u Beloj kući, ali i da trenutno živi u Ralji, komšije otkrivaju:

- Ovde živi Brankica, a ne Sofija. Sofija kada dođe onda je tu, ali je često i kod oca. Kao komšije su super i bila je priča da sam ja dala neku izjavu kao njena komšinica, odmah sam zvala Brankicu, jer mene to u opšte ne zanima, a Sofija kada izađe neka rešava sama sa tim koje to sve rekao. Sofiju smo viđali letos, a Daneta stvarno nismo viđali ovde – započela je komšinica, a onda žestoko reagovala na navode o kojima se trenutno priča.

- Stvarno ne mogu da verujem u priče nekog dede iz Makedonije, ona je žena došla ovde kada je sve sredila i kupatilo i donji sprat i kapiju, ko kaže da nije imala? Što se tiče kupatila, mi smo našli čoveka koji je uradio kupatilo i pločice. Brankica je stalno kod nas i evo sad je izašla od nas, kad je ne vidimo onda je zovemo da vidimo šta je sa njom. Ne pokazuje kako sve podnosi, ovo sada je užasno i mali milion puta je zaplakala kod nas i nije joj sve jedno, kao ni jednoj majci - rekla je komšinica.

Brankica u šoku zbog svih stvari koje njena ćerka iznosi u Eliti

- Posle one izjave da je on njoj eksperiment ja sam zgranuta i ne znam šta da kažem. Ona dođe ovde, ali više smo šetale i išle u Niš kod mojih i baš tog dana je dolazio Dane da donese poklone Sofiji i mi smo se tu upoznali. Pričaju da je upoznao moju majku, pa ona bi prva rekla šta ona radi sa čovekom od sedamdeset godina, ja tu ništa nisam videla i nisam primetila ništa emotivno. Zgranuta sam od svega, svi šalju poklone, a on ispada kao da je verenik - rekla je ona, pa otkrila da li je istina da su ona i ćerka "opelješile" Daneta za 50. 000 evra.

- To nije istina, pa radim od jutra do sutra, ne bih ništa radila da je tako, bio bi i bazen ovde. To je velika suma za koju može stan da se kupi ili kuća ovde. Na kartici tog novca nema i to uopšte nije istina, pa da se našalim majku mu da je istina pa da imam da trošim, a da ne da idem da radim. Juče je došao jedan čovek da mi kosi i on mi je rekao "deset hiljada, šta je to tebi, sakrila si one pare, videćeš kad nikne kuća tu", baš mi je bilo krivo i teško nakon toga. Sve je sramota, bedno i jadno. Pogađa me sve kao majku. Bila sam loše, jer ne mogu da verujem. Samo mi nije bilo jasno gde je taj čovek bio u prethodnoj sezoni, a ona je meni letos rekla kako on nije mogao mene da nađe i onda se on pojavio kada je on izašao. Nisam znala, ja sam znala da joj fanovi šalju, a sad sam šokirana time da je rekla da vrši eksperimente koliko ko može da joj da, zgranuta sam. Ne znam šta bih rekla.

Brankica otkriva da, koliko joj je teško, toliko je i sramota zbog svega.

- Sreća ne poznajem puno ljudi ovde, odem na posao i vratim se kući. Samo tu sa prvim komšijama se viđam i sa još jednim koji ne gledaju. Sramota me je, kako nije? Krivo mi je što sam joj sve dala u životu i uvek je imala sve, šta hoće više? Ne znam šta više želi. Ne poznajem svoje dete. Ovde je dolazila, druželjubiva je, pomaže deci i da sam ja neki baksuz i koristoljubiva, pa da sam takva imala bih tri vile. Ne znam da li bih volela sada i razgovor sa njom, jer prešla mi je crtu. Ovo je nerealno i ako je sakrila od mene, ne znam šta bih rekla. Katastrofa, ne može da me izda, ja nikada nisam nikog izdala, a ona je rođenu majku. Ne bih to dozvolila, ali eto. I dalje mislim da nije spremna na ovo, ne mogu da verujem - besno je govorila ona.

"AKO POSTOJI INTIMAN SNIMAK, ONA ZA MENE VIŠE NE POSTOJI"

Nena Opozicija iznela je informacije da postoji intiman snimak Sofije i Daneta, a njena majka je na to burno reagovala.

- To ako postoji i ja to budem videla za mene neće postojati, a ona je moja jedinica. Dva puta me je zeznula i ne mogu da opišem koliko sam joj verovala jer smo jako bliske i jedini prijatelj sam joj ja i ne dao joj Bog da je to istina, sa mnom neće imati kontakt. Ne bojim se ni za šta, jer sve mislim da se samo igrala i ne mogu da verujem - zgranuto priča Brankica.

"DANE JE BIO U OVOJ KUĆI KOD NAS"

Sofija je u rijalitiju otkrila da Dane trenutno uplaćuje novac njenoj majci kako bi ona otplatila kredit, dok Brankica to demantuje.

- Ne dobijam nikakve pare i Dane mi ne plaća kredit. Pa što mi je ona ostavila kartice, a Dane da mi daje pare? To ne razumem. Ja pričam ono što znam, a ona neka priča šta hoće. Sve što sam rekla sve je istina, pa valjda ima neki novac, za šta se onda blamirala prošle godine - besno priča majka aktuelne učesnice, a onda otkriva da li je famozna slika sa Danetom nastala upravo ispred te kuće.

- Tri puta sam videla tog čoveka, a jednom je bio ovde i ta čuvena slika je nastala ovde ispred. Kad je on dolazio bio je i čovek koji ne postavljao klimu, a kad sam to rekla onda je priča da nam je Dane kupio klimu. On je sedeo ovde, jeli smo svi i sam je institirao da se slikamo i zato mislim da je namešteno i da je neka igra. Sofija je bila kući sa mnom, a on je došao i ništa tu nisam videla više, pa da sam videla oči bih joj iskopala - ispričala je Sofijina majka.