Bokser Veljko Ražnatović vratio se iz Rusije u Srbiju, a većinu vremena provodi u Titelu u kući koju je dobio na miraz od Rodića.

Pored ogromnog imanja koje je sredio i na kojem je izgradio teretanu, bazen, ali i ring za sparingovanje, Ražnatović je nedaleko od kuće napravio i veliku farmu prasića od koje je napravio unosan biznis.

Ekipa Telegrafa posetila je Titel i porazgovarali s prvim komšija Ražnatovića i Rodića, koji su nam otkrili istinu o njima.

- Ovo ovde je mirna ulica gde živimo. Oni se ne čuju, rade svoj posao i ne gledaju okolo - rekao je prvi komšija.

On je, zatim, pomenuo i Veljka koji se nedavno vratio u Titel, pa izneo svoje zapažanje.

- Video sam Veljka sad kada se vratio, čini mi se da je smršao tamo u Rusiji. Njegova ženica Bogdana je fina, oko dece je stalno. Ova deca tu iz ulice često idu u njihovo dvorište da se igraju - dodao je.

Kako su otkrili meštani Titela, mnogi iz sela rade upravo na njihovim farmama, a oni su korektni poslodavci.

- Dobri su oni, i za komšije i za radnike. Mnogi rade tu kod njih na farmi i uvek sve ispoštuju - rekla je komsinica.

Meštani ovog mesta najviše cene kod Veljka i njegove porodice jedno, a otkrili su i šta.

- Vidim ih tu kada ulaze i izlaze iz dvorišta, jave se onako lepo i kulturno. Dobri su, šta da kazem. Normalne komšije, nemas utisak da su neko i nesto - rekla je starija gospodja koja živi par kuca od njih.

Farma nosi naziv: "S verom u Boga"

Veljko ima ogromnu farmu svinja, koja se nalazi nedaleko od kuće koju je dobio na miraz.

U sklopu farme, nalazi se i Ražnatovićevi privatni mnini hipodrom, nekoliko štala za konje koje je nedavno pazario.

Ono što je najupečatljivije na farmi, jeste i veliki natpis koji je Veljko zakačio na na štalu, "S verom u Boga".

Čitavo imanje je ograđeno, a na imanju se nalaze i četiri velika psa, koji su verovatno čuvari.

Na imanju smo zatekli i radnike, koji su montirali prskalice, a za Ražnatovića i njegovu ženu su imali smao reči hvale.

- Odlične su gazde, baš pravi domaćini. Veljko sada nije bio neko vreme tu, ali je sve vreme i iz Moskve bio ukljičen u posao. Stvarno je vredan i posvećen, često i nama pomogne oko nekog posla, ne libi se posla pa čak ni ovog fizičkog na selu - reako nam je jedan od zaposlenih - prenosi Telegraf.rs