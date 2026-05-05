Zorica Brunclik vratila se svojim poslovnim obavezama, nakon što se susrela sa opakom bolešču sa kojom se uspešno izborila. Pevačica je tri meseca vodila bitku, a na kraju ju je i dobila. Gostujući u emisiji "Amidžiu šou" do detalja je otkrila sa kojom bolešću se borila.

Imala dve faze lečenja

Zorica je rekla da se sada oseća dobro i da se oporavlja od svega.

- Sad sam dobro, nema razloga da ne budem dobro. Bila je vrlo zeznuta situacija, divertikuloza debelog creva. Ja to nisam doživljavala ozbiljno, naučila sam te neke izraze posle ovoliko meseci u bolnici - rekla je ona u emisiju "Amidži šou", pa otkrila detalje bolesti:

- To znači da ti se upali debelog creva i izađe balon koji se puni raznim prljavštinama i to se onda zapuši i to ako pukne... Daleko bilo. Rekao Bog: "Nisi još za mene, treba da ostaneš tu, vrati se". Ja sam imala dve faze lečenje.

- Prvo sam ležala u Dragiše Mišovića, u drugoj fazi sam bila u Kliničkom centru. Svaki dan me zove doktor i dalje i pita da li sa dobro. Jedan fizioterapeut mi je kuvao paradajz čorbu, ispunio mi je želju. A ja sam tražila prazan burek i svi su mi se smejali. Nisu me pustili da jedem - rekla je pevačica i dodala:

- Htela bih da se zahvalim i predsedniku Aleksandru Vučiću, on je ljudski reagovao, zvao je da pita kako sam i da li mi nešto treba. Poželeo mi je brz oporavak - izjavila je Zorica.

Ona je rekla i da su joj analize bile jako loše.

- CRP mi je bio 300, gvožđe 1. Ništa nisam osećala. To je odstranjeno operacijom, sve je rešeno.

Šta je divertikuloza

Divertikuloza je pojava malih kesastih proširenja (divertikula) na zidu debelog creva, najčešće uzrokovana ishranom siromašnom vlaknima, starenjem i povećanim pritiskom u crevima. Većina obolelih, naročito starijih od 60 godina, nema simptome, a ako se jave, to su blagi grčevi, nadutost i neredovna stolica. Leči se ishranom bogatom vlaknima.

Kemiš je ležao sa mnom

Pevačica je nedavno za emisiju "Premijera" je otkrila da je napravila pauzu zbog zdravstvenog stanja i da je Kemiš sve vreme bio uz nju.

- Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega - rekla je Zorica za "Premijeru" i dodala da bolest nije krila: